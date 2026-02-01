哈萨克斯坦召开电信基础设施发展专题会议 聚焦“可及互联网”项目

会议由政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫主持，政府相关部门、通信运营商以及地方执行机关代表共同参会。

会议重点讨论了国内通信行业的现状以及下一阶段的核心任务。其中，为全体国民，尤其是农村和边远地区居民，提供高质量、稳定的互联网接入服务，成为会议议程中的重点内容。

根据规划，哈萨克斯坦通信业的发展将围绕多个方向推进，包括提升家庭光纤覆盖率、发展移动和卫星互联网、实现公路沿线通信全覆盖，以及增强哈萨克斯坦作为国际数据转运通道的潜力。

农村地区的网络建设仍是当前工作的重中之重。根据哈萨克电信（Kazakhtelecom）签署的投资协议，计划将高速互联网接入覆盖至3000多个农村定居点。同时，哈萨克斯坦正与世界银行合作实施“最后一公里”补贴项目，为中小通信运营商提供最高可达50%的资本支出补偿。

在移动通信领域，会议审议了在人口超过250人的定居点普及4G网络的任务落实情况，并就5G网络部署规划及通信“盲区”的消除方案进行了讨论。

针对地广人稀的偏远地区，卫星互联网被视为关键解决方案之一。2025年，已有300多个农村定居点接入卫星网络。预计2026年将有新的运营商进入哈萨克斯坦市场，并计划推进“手机直连卫星”技术的发展。

此外，会议还关注了铁路运输、旅游景点及公路沿线的通信保障问题，包括在国家级和省级公路沿线建设通信天线和杆塔等基础设施。同时，与会各方还就数据中心（IDC）建设及提升国家过境通信潜力等议题进行了深入交流。

会议结束时，马迪耶夫作出一系列工作部署，要求进一步加强通信运营商与地方政府之间的协作，确保各项既定项目按期、高质量完成。

【编译：阿遥】