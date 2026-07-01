卡林：哈萨克斯坦开启法治系统现代化新阶段

—值得一提的是，这是新宪法正式生效后总统签署的首项法令。正如托卡耶夫总统所指出的，这一特殊时点标志着我国整个政治体系，以及国家与公民社会核心机构现代化进程的正式开启，-卡林在社交媒体上写道。

据悉，该法令旨在对100余项规范性法律文件进行修改，使其内容与宪法规定保持一致。

—由此，国家元首将继续推进2026年宪法改革的落实。从法令内容来看，其中一部分调整属于技术性和术语性修订，例如在相关法律中对“库鲁尔泰”“全民公投”“坚戈”等概念进行了明确界定。同时，更为关键的是围绕国家发展宪法逻辑所作出的结构性调整，-他表示。

卡林还特别指出，应重点关注2025年11月5日签署的《关于确立哈萨克斯坦共和国内政政策基本原则、价值观与方向的总统令》中所作出的相关修订。

—更新后的版本明确指出，新宪法正式生效本身就是一项历史性里程碑。同时强调，这一事件将为向更加现代化、更加富有活力的国家政治模式转型，并形成新的社会道德规范奠定坚实基础。因此，在国家系统性现代化进程中，国内政策领域将成为重点工作方向。其核心任务在于推动、保障并落实宪法价值与原则。上述内容也将成为国家机构未来工作、社会对话推进以及建设理性、负责的公共行为文化的重要准则，-卡林写道。

据此前报道，7月1日，托卡耶夫总统签署《关于哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举的总统令》，决定于2026年8月23日举行哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议员选举。