伊斯兰开发银行批准28亿美元融资计划 支持成员国基础设施和能源项目

（哈萨克国际通讯社讯）在阿塞拜疆巴库举行的伊斯兰开发银行集团年度会议期间，伊斯兰开发银行执行董事会批准总额28亿美元的融资计划，用于支持成员国基础设施、能源和农业领域项目建设。

根据伊斯兰开发银行发布的信息，此次融资覆盖交通运输、能源安全、农业发展等多个领域，旨在推动成员国实现可持续经济增长。

乌干达获得的大型融资项目之一是马拉巴至坎帕拉铁路建设项目。伊斯兰开发银行将为该项目提供6.5075亿欧元资金支持，用于改善交通基础设施、降低物流成本，并创造约3000个就业岗位。

土耳其获批6.6035亿欧元融资，用于实施伊斯坦布尔北部铁路通道项目。该项目旨在加强伊斯坦布尔欧洲区与亚洲区之间的交通联系，提高货运效率。

塔吉克斯坦将获得9380万美元融资，用于鲁尚至瓦尔谢兹公路改造工程，以改善区域交通条件并扩大贸易机会。

能源领域同样获得大规模资金支持。其中，尼日利亚尼日尔州太阳能发展项目将获得1.5亿美元融资；科特迪瓦将获得8655万欧元，用于升级能源基础设施和扩大电力覆盖范围；巴勒斯坦太阳能发电站建设项目则将获得2200万美元支持。

此次获批金额最大的项目位于孟加拉国。伊斯兰开发银行将提供10.04亿美元资金，用于升级和扩建东方炼油厂（Eastern Refinery）。该项目有望增强孟加拉国能源安全，提高国内成品油生产能力。

农业领域方面，冈比亚将获得3000万美元融资，用于提高畜牧业生产效率和加强粮食安全；贝宁将获得1917万欧元支持，以推动可持续农业发展，增强农场应对气候变化的能力。

伊斯兰开发银行表示，此次获批项目契合本届巴库年会“通过区域一体化实现可持续繁荣”的主题，将有助于加强交通互联互通、提升能源安全水平、完善粮食体系，并促进成员国实现可持续经济发展。

此前，伊斯兰开发银行还宣布，将向哈萨克斯坦经济特区基础设施建设提供13亿美元融资支持。