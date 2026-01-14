欧亚开发银行：哈萨克斯坦成为区域投资增长引擎

数据显示，截至2025年上半年，欧亚国家对哈萨克斯坦经济的累计直接投资额在两年内增长了11.2%。相比之下，该地区其他国家的平均投资增幅仅为6.4%左右。

截至去年年中，哈萨克斯坦累计吸引来自欧亚国家的投资总额已达到94亿美元，占欧亚地区相互投资总规模的19.5%。

从增量结构看，哈萨克斯坦约10亿美元的投资净增长，占到了欧亚地区相互投资总体增量的三分之一以上。分析人士指出，这一结果凸显了哈萨克斯坦在区域投资格局中的核心地位。

在投资来源方面，俄罗斯和亚美尼亚表现尤为突出，对哈投资额分别增加了7.3亿美元和1.1亿美元。

与此同时，哈萨克斯坦的引资结构也出现明显的质量变化。加工制造业成为吸引投资的主要领域，累计投资额增加了8.4亿美元。

农业工业综合体同样表现活跃，投资增长达到3.4亿美元。与此形成对比的是，原材料行业的累计投资规模则减少了约5亿美元。

报告显示，2024年全年至2025年上半年期间落地的三大引资项目均为“绿地项目”，其中两项集中于石油化工领域，另一项则位于农业工业领域。

总体来看，哈萨克斯坦正依托工业化项目持续提升投资吸引力。在过去一年半时间里，加工制造业在累计投资结构中的占比由16%显著提升至23%，而原材料行业的占比则从50%下降至39%。这一变化表明，哈萨克斯坦经济正在加快由资源依赖型向高附加值工业化发展的转型步伐。

【编译：阿遥】