欧亚开发银行批准新发展战略 哈萨克斯坦投资占比达65%

（哈萨克国际通讯社讯）欧亚开发银行（EDB）理事会会议25日在哈萨克斯坦举行。会议审议了银行2025年工作成果，并批准2027—2031年发展战略。

哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，今年是欧亚开发银行成立20周年。多年来，该银行为成员国经济发展作出了重要贡献，并持续推动区域经济合作。

截至2025年底，欧亚开发银行累计投资项目326个，投资总额达196亿美元；连同合作伙伴共同投入资金在内，带动投资总规模超过640亿美元。

欧亚开发银行管理委员会主席尼古拉·波德古佐夫介绍，2025年银行投资额达到26亿美元，资金主要投向能源、交通物流和化工领域。“绿色项目”投资组合同比增长17%，达到10亿美元。

目前，哈萨克斯坦在银行现有投资组合中的占比达42亿美元，占总投资组合的65%。银行正参与哈萨克斯坦境内46个项目建设。

会议批准的2027—2031年发展战略将重点支持交通物流体系建设、高附加值工业发展以及大型投资项目融资，并吸引更多国际资本参与区域发展。

会议还决定再次推选沃勒扎斯·别克帖诺夫担任欧亚开发银行理事会主席，国家财政部部长马迪·塔克耶夫继续担任理事会副主席。