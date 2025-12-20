亚洲开发银行为塔吉克斯坦中小企业注入1000万美元绿色融资

根据协议，ADB将向埃斯哈塔银行提供相当于1000万美元的本币贷款，提升其对MSMEs的放贷能力。这是ADB首次向塔吉克斯坦商业银行提供本币融资，有助于降低外汇风险并增强金融部门韧性。

为提升项目发展影响并改善MSMEs贷款可负担性，该融资还包括来自亚洲开发基金（ADF）私营部门窗口（PSW）最高500万美元的部分信贷担保。

ADB塔吉克斯坦国家主任坂本浩（Ko Sakamoto）表示：

“这一项目彰显ADB对塔吉克斯坦私营部门发展的承诺。我们与埃斯哈塔银行的伙伴关系将惠及数百家企业、创造就业、推动创新并构建更具韧性的经济。”

埃斯哈塔银行是塔吉克斯坦领先商业银行之一，在服务MSMEs及推广数字金融方面成绩突出。新资金将助力银行扩大覆盖面，为企业家提供定制金融解决方案。

亚洲开发基金为ADB最贫困、最脆弱成员国提供赠款。ADF捐助方2020年设立私营部门窗口，2024年延长，用于支持前沿市场私营部门发展。PSW提供赠款资源，解决阻碍私营交易的常见融资约束。

塔吉克斯坦1998年加入ADB。伙伴关系为塔吉克斯坦人民带来实实在在成果：升级关键交通线路（如奥比加尔姆-努罗博德、杜尚别-博赫塔尔、艾尼-潘贾肯特、杜尚别-图尔孙扎德、沃塞-霍瓦林公路），现代化主要灌溉与供水系统，建设医院与学校。ADB还支持输电线路与变电站建设、塔吉克斯坦电网重新接入中亚电力网络，以及努列克与戈洛夫纳亚主要水电站修复。

亚洲开发银行是支持亚太包容、韧性与可持续增长的主要多边开发银行。与成员及伙伴合作解决复杂挑战，ADB利用创新金融工具与战略伙伴关系改善生活、建设高质量基础设施并保护地球。成立于1966年，ADB拥有69个成员——其中50个来自本地区。

此前报道，ADB支持塔吉克斯坦冰川监测与灾害韧性建设。

【编译：木合塔尔·木拉提】