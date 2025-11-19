中文
    09:33, 19 11月 2025

    欧亚开发银行向哈萨克斯坦灌溉系统现代化项目提供530万美元赠款

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部宣布，欧亚开发银行将向“发展哈萨克斯坦可持续灌溉商业生态系统”项目提供530万美元赠款。

    哈萨克斯坦水资源和灌溉部、联合国开发计划署（UNDP）哈萨克斯坦常驻代表处与欧亚开发银行正式签署三方合作协议。签字仪式上，水资源与灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫、UNDP哈萨克斯坦常驻代表卡塔日娜·瓦维尔尼亚以及欧亚开发银行副董事长鲁斯兰·达列诺夫分别代表各方在协议上签字。

    该项目为期数年，主要内容包括：建设国家水资源信息系统、引入水量预测与高效分配工具、建立区域性现代灌溉中心、开展专业人员能力培训以及推广节水灌溉技术。

    努尔吉格托夫部长表示：“这一合作将有力推动哈萨克斯坦灌溉体系现代化和用水效率提升，符合国家水资源管理和气候适应战略。我们正积极落实总统关于吸引水务领域投资的指示，但所有战略决策均由哈萨克斯坦自主作出，始终如此。水资源及相关设施绝不会移交任何外国使用。我们的一切努力，归根结底是为了保障公民利益、国家安全与可持续发展。”

    据悉，今年哈萨克斯坦灌溉系统水损已减少高达2.5亿立方米。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 水利
