欧亚开发银行向哈萨克斯坦灌溉系统现代化项目提供530万美元赠款

努尔吉格托夫部长表示：“这一合作将有力推动哈萨克斯坦灌溉体系现代化和用水效率提升，符合国家水资源管理和气候适应战略。我们正积极落实总统关于吸引水务领域投资的指示，但所有战略决策均由哈萨克斯坦自主作出，始终如此。水资源及相关设施绝不会移交任何外国使用。我们的一切努力，归根结底是为了保障公民利益、国家安全与可持续发展。”