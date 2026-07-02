欧洲复兴开发银行行长：将支持哈萨克斯坦完善人工智能监管和网络安全体系

（哈萨克国际通讯社讯）欧洲复兴开发银行（EBRD）行长奥迪勒·雷诺-巴索表示，随着人工智能快速发展，网络安全、数据保护和高效公共治理已成为推动人工智能发展的重要优先事项。欧洲复兴开发银行愿支持哈萨克斯坦制定人工智能安全、负责任应用所需的法律机制，并推动国际标准落地实施。

雷诺-巴索是在哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会第三十八次全体会议上作上述表示的。

她表示，随着人工智能应用不断加快，如何以负责任的方式推进数字化转型、确保高效公共治理，正成为各国的重要发展任务。

- 欧洲复兴开发银行愿为这一进程提供支持，协助政府部门制定既能促进创新，又能兼顾安全、透明和竞争力的法律机制。同时，欧洲复兴开发银行正持续将网络安全和人工智能治理国际标准纳入项目实施、评估程序和咨询服务之中。 - 她说。

此外，欧洲复兴开发银行还愿通过组织培训项目和提供咨询服务，帮助合作伙伴适应数字化时代的新要求。

这将有助于确保欧洲复兴开发银行支持的人工智能项目建立完善的治理机制，配备可靠的数据保护体系、现代化网络安全工具以及有效的监督机制。

此前，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫会见欧洲复兴开发银行行长奥迪尔·雷诺-巴索。会谈中，雷诺-巴索表示，目前，该行已为哈萨克斯坦项目提供超过8亿欧元融资，预计今年对哈投资总额将超过13亿欧元。