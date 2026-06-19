霍尔木兹海峡恢复开放：美国解除航运限制 伊朗宣布60天内免收通行费用

（哈萨克国际通讯社讯）美国中央司令部（CENTCOM）宣布，根据美国总统唐纳德·特朗普的指示，美方已解除针对往返伊朗港口海上运输的相关限制措施。与此同时，伊朗最高国家安全委员会表示，未来60天内，经霍尔木兹海峡通行的船舶将免缴相关费用。

美国中央司令部在声明中表示，美军将不再阻碍船只进出伊朗港口，所有与执行海上封锁相关的行动均已停止。

声明指出：“美国军队不会干预往返伊朗港口船舶的运输活动。所有与封锁执行相关的行动已经终止。我们的海军舰艇将继续留在该地区，以确保协议各项条款得到落实，并保障协议全面有效执行。”

伊朗最高国家安全委员会随后也就霍尔木兹海峡通行问题发表声明称，根据伊斯兰堡达成的谅解备忘录，未来60天内，伊朗不会向经由霍尔木兹海峡通行的船舶收取任何费用，相关支出将由伊朗政府承担。

声明表示，根据谅解备忘录第五条规定，计划通过霍尔木兹海峡的商船需向波斯湾航道管理局提交申请。伊朗最高国家安全委员会已要求相关部门优先、快速处理有关申请，以确保备忘录顺利实施。

同时，伊方提醒，由于当前仍存在特殊情况和部分航线安全风险，过境船舶须严格按照指定航线和规定时间通行。

此前，美国和伊朗已签署初步和平协议。美国方面随后公布了一份包含14项内容的谅解备忘录。

受美伊和平协议进展影响，国际油价出现回落。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前对美国与伊朗达成协议表示欢迎。