朱曼哈林召开会议 部署春耕用肥和柴油保障

农业部通报称，2026年全国计划施用化肥230万吨，比去年增加50万吨，显示出农业生产投入力度持续加大。然而，会议指出，当前在签订供货合同和组织发运方面推进速度仍不够理想。

根据地方政府提供的数据，截至目前已签订化肥供应合同41.4万吨，其中18.7万吨已完成发运。值得关注的是，在春耕已启动的南部地区，仅有3万吨化肥运抵，整体供应节奏仍需进一步加快。

会议还指出，部分地区尚未及时向化肥生产企业拨付资金。副总理听取了工作进展缓慢地区的汇报，要求加快解决资金和物流问题，确保农户在既定期限内获得所需数量的化肥，为春耕顺利推进提供保障。

在燃料保障方面，会议审议了向农业生产者供应优惠柴油的措施。为支持春季播种工作，政府已划拨40.2万吨柴油，价格为每升281坚戈。相比去年每升254坚戈的优惠价有所提高，但当前价格仍比市场价格低约15%。

应农业领域代表建议，会议还研究了是否可从秋季开始提前供应春耕所需的优惠柴油，并与优惠融资机制相结合。副总理责成能源部会同农业部进一步细化相关方案。

会议强调，各地区需加强统筹协调，加快化肥和燃料供应进度，为全年农业生产顺利开展夯实基础。

【编译：达娜】