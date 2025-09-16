托卡耶夫总统召开会议 讨论秋收工作进展

总统表示，他特意来到阿克莫拉州，了解秋收活动的进展情况。

- 必须按时完成田间作业，及时收获粮食。我国的粮食安全和国内市场的稳定直接取决于这项工作。如果我们顺利完成粮食丰收，我们的出口潜力也将很大。也就是说，我们将能够出口更多的粮食。去年，我国农业领域硕果累累。农民辛勤耕耘，取得了创纪录的丰收。这一切都归功于农业技术的正确运用。得益于此，农业产量增幅远高于其他领域。今年前8个月的工作成果斐然。为提升生产技术潜力而采取的措施正在显现成效。-托卡耶夫说。

国家元首对全国农民的辛勤劳动表示感谢。

- 每年丰收季，你们的专业技能、毅力和爱国情谊都经受着考验。农业工作者们无一例外地通过了这场考验。你们不畏艰难险阻，克服各种难以预测的自然灾害，辛勤劳作，取得了丰硕的成果。你们的辛勤劳动为加强粮食安全、发展经济、改善农村生活做出了巨大贡献。国家正在采取前所未有的措施扶持农民。特别是今年，根据我的指示，拨付了1万亿坚戈用于农业优惠贷款。这是一个创纪录的数字。国家系统性的扶持措施已初见成效。农业技术应用已达到较高水平，生产率也得到了提高。此前，我已指示将农业总产量翻一番。目前，我们正在朝着这个方向开展大规模工作，步伐刻不容缓。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫强调，必须有效利用国家支持机制。他同时还认为，在明年播种季初期实施优惠融资计划至关重要。

- 有必要继续实现农作物多样化，优先种植高产值作物。这将增加农业产量并带来高收入。政府和各级官员应确保农民在收获期间持续获得燃料和润滑油，并及时获得资金和必要的设备。无论天气如何，都建议尽可能经济高效地收割作物。-总统说。

托卡耶夫总统指出，妥善储存收获的农产品是最重要的任务之一。考虑到各种作物的种植计划量，以及每种作物需要单独储存，此类储存空间十分短缺。

- 显然，现代化粮仓的建设和维护需要大量投资。因此，有必要启动一项专门的优惠融资计划，用于粮仓的现代化建设。必须特别重视优质种子的生产。此外，还需要采取具体措施，向国内市场提供国产种子。自去年以来，改进的矿物肥料补贴机制已显现成效。农业部正面临推出替代性国家种子生产支持措施的任务。总体而言，我们在农业领域取得了良好成果。这对混合农业部门产生了积极影响。-他说。

Фото: Акорда

国家元首还呼吁充分发挥畜牧业的潜力。

- 截至年底，我们将制定畜牧业发展计划。该计划将允许长期获得优惠资金。只有通过大规模数字化，我们才能确保所有经济部门的透明度和效率。我已在讲话中详细阐述了这个问题。有必要加快将数字技术引入农业。有必要利用数字化手段全面监控种植业和畜牧业的整个过程。这项工作应与IT企业合作开展。-总统说。

托卡耶夫指出，预算中已拨出大量资金用于农业发展。

- 因此，每一项工作、每一件事都应该取得切实的成果。简而言之，它应该对农业产生积极的影响。国家将始终支持诚实的农民。农业是我特别关注的领域。哈萨克人民有句俗话：“众人拾柴火焰高”。因此，我相信，我们能够齐心协力，按时、成功地完成这项重要的工作。-总统说。

Фото: Акорда

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫、阿克莫拉州州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫、“罗迪纳”农业公司的董事长伊万·绍尔、库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫、“Karasu-Astyk”有限责任公司董事会主席阿勒马特·图尔森诺夫、北哈州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫、“泽琴科”董事会主席艮纳季·泽琴科、巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫、“加利茨科耶”有限公司董事亚历山大·卡西辛出席会议，并进行了工作汇报。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

【编译：小穆】