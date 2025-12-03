托卡耶夫召开会议部署区域货运航空枢纽建设 强调打造多式联运物流体系

托卡耶夫表示，当前全球各国都在加强自身的过境能力，国际竞争日趋激烈。如今经哈萨克斯坦运输的货物主要依赖公路和铁路，但专家预测，未来航空货运（air cargo）占比将逐年上升。到2040年，全球20%的航空货运量预计将集中在“亚洲—欧洲”航线。他强调，哈萨克斯坦必须构建覆盖铁路、公路和航空运输的多式联运物流体系。

总统指出，哈萨克斯坦位于欧亚主要空中航线的交汇点，这一地理优势应得到最大程度利用。中亚和南高加索地区在吸引过境货运和物流投资方面的竞争日益加剧，哈萨克斯坦需要果断、高效地采取行动，否则可能错失优势和机遇。

托卡耶夫表示，在国家主要机场建设完善的航空枢纽具有重要意义。他强调，需要明确各机场的竞争优势，全面调整现有工作模式。目前，哈萨克斯坦的过境航空货运附加值较低，货机多以加油或技术停靠为主，机场缺乏完善的货运处理和集散能力，其根本原因在于基础设施仍不够完善。他要求确保自由经济区高效运作，并根据不同枢纽的功能设计相应优惠政策。

托卡耶夫批评部分主管部门未能及时解决行业问题、迟迟未能出台必要文件。他要求政府立即着手处理航空枢纽建设中的具体问题，并特别强调要重新审查机场收费政策。他指出，过去十年收费仅上调一次，导致基础设施严重老化，调整收费结构已势在必行，同时需避免出现价格的过度上涨。“以关税换投资”的原则应成为未来行业发展的主要机制。他强调，为投资者营造良好营商环境十分关键，必须杜绝在机场非航空业务领域的过度监管和繁琐的招投标程序。

总统还指出，航空燃油供应问题是阻碍行业发展的关键因素之一，主要体现在价格偏高和国内生产不足。他要求政府在未来三年内提高国内航空燃油产量，实现进口多元化，并确保监管调整循序渐进，不影响燃油供应稳定。同时，他提议在现有机构基础上建立航空科研机构和航空燃油认证实验室，并命令政府与反垄断机构联合采取综合措施解决相关问题。

托卡耶夫表示，国家即将成立首家国家级货运航空公司，其发展将是构建多式联运体系的重要组成部分。他要求制定未来三至五年支持国内货运航空公司的具体措施，鼓励企业提升附加值并扩大机队规模。总统特别指出，国内货机数量不足，政府应研究取消对机龄超过25年货机的限制。他举例称，美国FedEx机队平均机龄28年，UPS为30年，英国One Air为33年，全球类似案例不胜枚举。

托卡耶夫强调，为构建高效的运输体系，航空业数字化建设同样重要。各运输方式间的货运业务应通过“统一数字窗口”原则实现互联互通。尽管“E-freight”系统自2019年启动，但其功能迄今仍受限，文件办理延误问题依然存在。

总统强调，航空领域专业人才严重短缺，每年都需要数百名新人才。他要求政府加快改革人才培养体系，加强与国际教育科研机构的合作，并建立专业能力提升中心，以满足行业发展需求。

托卡耶夫最后指出，交通和物流业的战略重要性不言而喻，他将继续亲自监督相关改革工作的落实情况。

【编译：达娜】