托卡耶夫召开议会改革工作会议 指示完善宪法改革基本路径

会上，叶尔兰·卡林向总统汇报了议会改革工作组阶段性成果。他表示，自 e-Otinish 国家平台及 eGov 服务中“议会改革”专题板块上线以来，已收到近500条意见建议，来源涵盖普通民众、专家学者及社会组织。目前，相关建议与倡议的分析、归纳和系统化整理工作仍在持续推进。

此前，议会改革工作组已就建立一院制议会以及其立法职能的实现方式等核心问题展开讨论。工作组下一次会议计划于1月9日举行，届时将对其余改革方向进行更为深入、细致的研究。

此外，国务顾问还就去年12月国家库鲁尔泰各工作分组会议的成果，以及即将举行的第五次国家库鲁尔泰的筹备进展，向总统作了汇报。

托卡耶夫指出，议会改革在国家政治体制转型进程中具有关键性作用，未来将面临一系列深层次、系统性的变革。他强调，有必要对所有改革倡议进行全面、审慎的评估，并在此基础上制定宪法改革的基本思路和核心路径。

