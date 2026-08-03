李开复寄语IOAI参赛学生：把AI当作伙伴，而不是思考的替代品

（哈萨克国际通讯社讯） 国际人工智能奥林匹克竞赛（IOAI 2026）开幕式在阿斯塔纳举行。01.AI首席执行官、人工智能发展委员会成员李开复在开幕式上发表演讲，并向参赛学生分享了自己对人工智能发展的思考和建议。

李开复回顾说，44年前攻读人工智能博士学位时，他曾写下：“人工智能是人类理解自身的最后一步。”即使经历了人工智能发展的两次“寒冬”，他始终坚信这一理念。他表示，自己这一代人为现代人工智能奠定了基础，而未来人工智能将走向何方，则取决于年轻一代。

在演讲中，李开复向参赛学生提出了三点建议。

首先，他鼓励年轻人保持持续学习的能力。

- 人工智能领域发展速度惊人，要不断学习新知识，把每一次成功都视为新的学习起点。知识会过时，但好奇心不会。

其次，他建议学生将人工智能视为合作伙伴，而非独立思考的替代品。

- 把AI当作你的智力伙伴，而不是思考的替代品。向它提出值得你思考的问题，与它共同提出假设，并不断质疑你自己和AI的每一个判断，最终得出双方单独都无法获得的答案。

最后，他强调，年轻一代应承担起人工智能应用的责任。

他表示，人类应负责设定AI的目标、划定边界，并对其输出结果进行评估。人工智能能够完成工作，但无法承担责任，因此真正重要的是人类如何使用这项技术，以及如何面对可能带来的风险和影响。

李开复还表示，在许多参赛学生大学毕业之前，人工智能模型在只有唯一正确答案的问题上，很可能已经超越人类。

- 当你们25岁时，有些人拥有的计算能力，可能已经超过今天一些企业。真正的问题不是你是否拥有这种能力，而是你将如何使用它。不要把自己的价值建立在“自己是房间里最聪明的人”之上，因为很快，机器可能比人更聪明。真正值得珍视的是你提出的问题、描绘的未来，以及愿意承担的责任。你们不仅将进入人工智能时代，更肩负着塑造这一时代的使命，希望未来不仅更加智能，也更加具有人文关怀。

据了解，第三届国际人工智能奥林匹克竞赛（IOAI 2026）于8月2日至8日在阿斯塔纳举行，来自世界各国的中学生将在个人赛和团体赛中展开人工智能应用能力比拼。