托卡耶夫总统：哈萨克斯坦境内开设了33所世界领先大学分校

总统表示，在哈萨克斯坦运营的每个分支机构都应为提升高等教育领域的竞争做出贡献。

- 这对哈萨克斯坦来说至关重要。首先，这项举措将为我国青年接受优质教育铺平道路。通过它，我们将能够把国际课程和先进标准引入我国高等教育体系。总体而言，在此期间，已开展了大量工作，开设了33所大学的分校。其中包括莫斯科工程物理学院、亚利桑那大学、索邦大学、洛林大学、卡迪夫大学、德蒙福特大学、北京语言大学，以及鲁班工坊等著名学府。但这项工作不应止步于与世界顶尖大学建立合作关系。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，这些分校应为国家科学的发展做出贡献。

- 重点应放在质量而非数量上。在哈萨克斯坦运营的每个分校都应为提升高等教育领域的竞争做出贡献。认真研究这个问题至关重要。目前，在我国就读外国大学分校的大多数学生都获得了国家奖学金。我国对本地大学和外国大学的国家教育拨款数额存在巨大差异。据政府统计，拨给外国分校的生均国家拨款是拨给本国大学的五倍。在这种情况下，谈论竞争或许并不恰当。因此，政府应重新审视拨给外国大学的国家拨款数额，并进行相应的分析。-他说。

【编译：小穆】