李开复：人工智能应用需立足实际需求，避免盲目模仿

以下是访谈全文：

记者：当前，人工智能在政府治理领域的应用已成为全球趋势。您如何评价这一发展方向？在您看来，哪些国家的经验最值得哈萨克斯坦借鉴？

李开复：我认为中国的做法更具参考价值。不是说我在中国工作所以这样讲，而是因为每个国家都有它各自优化的对象。

美国更多是希望那些商业公司能够不断赚钱；欧洲则倾向于把人工智能企业管得很紧。这些模式都不是最好的方法。

中国认识到人工智能非常重要，所以国家层面会制定战略，但这些战略不是空话，而是有明确、可衡量的目标。比如，国家发改委最近提出在六个重大领域中，两年之内人工智能的使用率要达到70%。这样的数据让大家清楚自己该做什么。也许企业本身不会主动设定这样的目标，但当国家提出后，就会有大量的技术公司、专业人才因为方向明确而迅速聚集，从而推动整个产业发展。

中国的策略是把国企、央企作为人工智能改革的重点。这是必须要做的，也是最难的，美国没办法推动，但中国可以做到。我认为哈萨克斯坦也可以参考这一模式。

美国的很多做法，其实是出于争夺人工智能霸权的目的。比如，哪家公司能买到一百万张英伟达的芯片，烧出一个AGI（通用人工智能），就能碾压其他竞争者，所以大家都往这个方向冲。但这种方式并不适合大多数国家。

中国则更务实。无论是政府还是企业，目标都是尽快创造出有价值的应用，把商业价值真正发挥出来。这一点对哈萨克斯坦尤其重要。因为除了美国，没有任何一个国家能够通过几家公司“烧钱”来争夺全球AI霸权，当未来方向本身还存在极大不确定性时，这条道路并不可行。哈萨克斯坦只能选择务实应用的方向。

Фото: Адель Харламова

记者：您在人工智能领域有着丰富的经验。请问，您对哈萨克斯坦的技术从业者有哪些建议？

李开复：我认为最重要的一点是要有前瞻性，不能停留在模仿阶段。做人工智能，不能看到别人已经做成了什么，再简单复制一份。现在的全球化格局下，这种模式已经行不通。

正确的路径是：首先，要关注本国或者本企业真实存在的商业需求；其次，选择那些已经接近成熟、但还没有完全普及的技术，率先推出应用。这样才能走在前面，抓住机会。

如果选择已经非常成熟的技术，往往意味着竞争激烈，市场已成“红海”，难以获得真正的价值；而如果目标过于遥远、技术尚不可能实现，也会导致资源浪费，最终一事无成。

因此，最合理的开发方式，就是认清人工智能的发展方向，把未来的趋势当作指南针，策划出既先进又可行的应用，从而做出真正亮眼的成果。

记者：非常感谢您接受采访并分享宝贵的见解！

李开复：谢谢！