KAIST Kazakhstan项目迈向新阶段：可行性研究顺利通过评审

哈萨克斯坦方面派出阿拉套市官方代表、哈萨克斯坦朝鲜族协会成员叶莲娜·捷，以及项目发起人兼负责人达娜·莫勒达库洛娃、达尼亚尔·安尼瓦尔吾勒参加会晤。

在谈判过程中，双方展示了该项目的可行性研究报告结果。该报告从学术地位、技术潜力及经济效益等多维度证实了项目的科学性。

会议重点讨论了如何将该倡议从概念构思阶段转向实际操作阶段，并将阿拉套市定位为构建科学教育及创新生态系统的战略枢纽。此外，由哈萨克斯坦朝鲜族协会参与推动、象征哈韩持久伙伴关系的“K-Park”文化商务及公共中心概念也受到了高度关注。

双方还就项目的阶段性实施模型，以及KAIST与哈方未来的组织管理及机构协作机制达成了共识。

韩国科学技术院院长李光亨对前期筹备工作给予了高度评价，赞赏了哈方团队在可行性研究中所体现出的系统性方法和协作效率。会谈结束时，双方签署了备忘录，确认了达成的各项协议，并明确表示将全力支持在阿拉套市建设韩国科学技术院校区。

双方一致认为该项目是哈萨克斯坦打造世界级人才培养基地和前沿科研中心的战略性举措，也是深化哈韩两国在科学、教育及高新技术领域长期合作伙伴关系的有力工具。

【编译：阿遥】