哈萨克斯坦开始向外国游客退还增值税

哈萨克斯坦财政部国家税务委员会，除欧亚经济联盟成员国公民外，外国游客从哈萨克斯坦出口商品时可获得部分增值税退税。

哪些人有资格获得增值税退税？

根据“免税”制度，外国游客购买总价值至少为10个按月计算指数（2026年为相当于43,250坚戈）的非食品类商品可获得增值税退税。

卖家根据显示增值税金额的收银小票，出具纸质或电子版的“免税”证明文件。

该项目覆盖的城市

该试点项目正在以下城市的实体零售网点实施：阿拉木图、阿斯塔纳、阿克套、阿克托别、阿特劳、巴尔喀什、卡拉干达、库斯塔奈、巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔、塞梅、塔拉兹、突厥斯坦、乌拉尔、乌斯卡门（卡通-卡拉盖）和奇姆肯特，以及阿克莫拉州的布拉拜景区。

增值税退税由“免税”系统运营商负责处理。

为创业者提供哪些机遇？

在指定地区经营的个体户，只要是增值税纳税人，且在实体零售场所销售非食品类商品，均有资格参与本项目。

企业加入并使用“Tax Free”（免税）系统无需付费。有意参与的企业需通过 taxfree.kz 和/或 Global Blue 与系统运营商签署协议。

加入该系统能够帮助企业吸引外国游客前来购物，提高销售额和平均交易额，增强零售网点的竞争力，并为外国游客提供国际标准的增值税退税服务。