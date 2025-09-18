中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    11:14, 18 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦开始为旅客列车配备卫星互联网

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）新闻服务处消息，“旅客运输”公司与OneWeb和Starlink合作，开始为哈萨克斯坦的旅客列车安装卫星互联网。

    Тальго пойыз
    Фото: ҚТЖ

    据悉，截至目前，阿斯塔纳至阿拉木图、阿斯塔纳至乌斯卡曼以及阿斯塔纳至布拉拜线路已提供高速Wi-Fi服务，年底前还将新增两条线路。

    为推动数字化进程，公司推出了tablo.railways.kz在线服务平台，实时发布列车运行信息。

    此外，公司计划到2030年全面更新客运车厢。截至目前，2188节车厢的平均使用年限为16年，过去10年车厢更新率已达50%。

    公司与Stadler签订了557节新车厢的供应协议，包括硬卧、软卧、残障人士专用车厢及发电车厢，所有车厢将配备空调、视频监控系统、消防设备、电源插座和USB接口。首批车厢预计于2025年底交付，到2030年车厢平均使用年限将降至10年。

    与此同时，公司与“ZIKSTO”股份公司继续合作。2022年至2025年间，已采购255节车厢和18节电力列车车厢，年底前还将交付63节车厢。

    此前，哈萨克斯坦宣布将从中国采购270台混合动力机车。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

