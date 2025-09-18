哈萨克斯坦开始为旅客列车配备卫星互联网

据悉，截至目前，阿斯塔纳至阿拉木图、阿斯塔纳至乌斯卡曼以及阿斯塔纳至布拉拜线路已提供高速Wi-Fi服务，年底前还将新增两条线路。

为推动数字化进程，公司推出了tablo.railways.kz在线服务平台，实时发布列车运行信息。

此外，公司计划到2030年全面更新客运车厢。截至目前，2188节车厢的平均使用年限为16年，过去10年车厢更新率已达50%。

公司与Stadler签订了557节新车厢的供应协议，包括硬卧、软卧、残障人士专用车厢及发电车厢，所有车厢将配备空调、视频监控系统、消防设备、电源插座和USB接口。首批车厢预计于2025年底交付，到2030年车厢平均使用年限将降至10年。

与此同时，公司与“ZIKSTO”股份公司继续合作。2022年至2025年间，已采购255节车厢和18节电力列车车厢，年底前还将交付63节车厢。

此前，哈萨克斯坦宣布将从中国采购270台混合动力机车。

【编译：木合塔尔·木拉提】