    08:05, 18 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦开设无人机学校 培养无人航空系统专业人才

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦萨加达特·努尔马甘别托夫陆军军事学院近日开设无人机专业军事学校，300 余名即将毕业的学员已开始系统学习 FPV 无人机操作技能。

    Әскери институтта ұшқышсыз ұшу аппарат мамандарын даярлайтын мектеп ашылды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    据哈萨克斯坦国防部介绍，新成立的无人机学校将由经验丰富的教官团队负责教学，学员可在专业指导下掌握对现代作战形态产生重要影响的无人航空器操作与应用。课程内容涵盖无人机系统的技术参数、结构原理、使用规范、技术维护流程以及安全措施，并针对不同应用场景进行系统训练。

    Әскери институтта ұшқышсыз ұшу аппарат мамандарын даярлайтын мектеп ашылды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    该校负责人、陆军中校达尼亚尔·迪尔达巴耶夫表示，通过学习和掌握现代技术，学员将获得操作无人机的实践能力，这类设备如今已在多个领域得到广泛应用。

    Әскери институтта ұшқышсыз ұшу аппарат мамандарын даярлайтын мектеп ашылды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    在教学安排上，学校特别强化了计算机模拟训练。学员可在模拟环境中完成飞行任务，练习在突发情况下的处置能力，在不危及装备和人员安全的前提下提升实战素养。实践训练则包括实地飞行、复杂障碍环境中的机动操控、侦察监控等内容。为此，学校还专门建设了 FPV 无人机训练赛道，未来计划组织学员竞赛。

    Әскери институтта ұшқышсыз ұшу аппарат мамандарын даярлайтын мектеп ашылды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    此外，学校教官可独立完成从小型 FPV 无人机到中型“自杀式”无人机的整机组装，并计划将这一技能纳入教学内容，培养学员的综合技术能力。

    目前，300 余名毕业班学员以选修形式参加相关培训。自下一学年起，凡有意学习无人航空系统的学员均可报名。无人机专业人才培养旨在为哈萨克斯坦武装力量输送高素质技术人才，更高效、安全地服务国家安全与国防建设。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 国防部 教育 军事
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
