阿斯塔纳轻轨开始试运行

据首都城市运输系统公司（City Transportation Systems/CTS）消息，这是一个重要的里程碑，将能够测试基础设施的技术准备情况、交通安全性和乘客舒适度。

消息称，首都轻轨将实现无人驾驶运营。测试期间，专家将检查轨道、车站、通信网络、车辆、安全和交通控制系统。测试将特别关注员工培训、应急响应，以及轻轨与其他交通方式的融合。

轻轨列车配备了GoA4硬件和软件综合体——一套全自动控制系统：列车的运行、保持车距、停车、开关车门、机务段进出，以及清洗均无需操作员参与。

- GoA4 是轨道交通自动化的最高级别，许多城市在新建线路或对现有线路进行现代化改造时都力求达到这一标准。对于地铁和轻轨系统而言，这意味着相比其他交通方式，GoA4 能够提升效率、安全性和竞争力。目前，新加坡、迪拜和中国已实施 GoA4，而阿斯塔纳也正在实施同样先进的 GoA4 级别。-CTS公司董事长阿斯勒别克·杜伊谢巴耶夫说。

据了解，设备和基础设施的全面测试将持续至少6个月。第一阶段，测试将在112号站和113号站之间进行。列车初始速度为10公里/小时，之后将逐步提高速度并增加测试区域。此举旨在确保最大程度的安全，彻底检查轨道，并逐步使其达到设计参数。

- 我们正在准备驾驶轻轨列车。我们在阿斯塔纳开始了理论培训，并在中国提升了实践技能。此外，我们还掌握了驾驶电动列车和应对紧急情况等重要技能。在完成7个月的培训后，我们已进入第三阶段，即积极参与测试。在此期间，我们将参与轻轨制动、牵引系统和自动驾驶方面的工作。这些知识和经验对于保障乘客安全至关重要。作为哈萨克斯坦首批驾驶新型交通工具的人员之一，我们深感责任重大，也深感荣幸。轻轨是现代化的一步，我们很乐意为此做出贡献。- 轻轨驾驶员阿依达尔·纳德尔别科夫说。

测试完成后，轻轨系统将于2026年投入运营，为首都提供新一代全自动无人驾驶交通工具。

【编译：小穆】