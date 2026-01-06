哈萨克斯坦开启包容性教育发展新阶段

为系统推进包容性教育发展，哈萨克斯坦在学前教育机构和职业技术教育机构中首次引入了教学助理岗位。这一举措为有特殊教育需求的儿童提供了个性化支持。目前，全国教育机构中共有3800名教学助理和10275名特殊教育教师在岗履职。

同时，普通学校还设立了为残疾儿童及处于生活困境儿童提供一对一帮助的专职助理岗位。截至目前，已为129名有特殊教育需求的儿童提供身体陪护，其中45名此前只能居家学习的儿童得以进入普通学校接受教育。

哈萨克斯坦持续加强支持特殊教育需求儿童的基础设施建设。目前，全国共有516所专门机构投入运营。根据国家元首指示，孤独症中心网络正在积极扩展，同时还批准了从早期干预直至职业技能获取的全程综合陪护理念。

全国具备包容性教育条件的教育机构占比已达93.3%，接受专项心理-教育支持的儿童覆盖率达到87%。

这一系列举措标志着哈萨克斯坦包容性教育进入高质量发展新阶段，充分体现了国家对每一位儿童平等受教育权的坚定承诺与切实行动。

【编译：木合塔尔·木拉提】