欧开行行长：将继续支持哈国发展可再生能源和数字基础设施

奥迪勒·雷诺-巴索重点介绍了哈萨克斯坦未来具有广阔合作前景的四大领域。其中，她认为，打造稳定可靠的能源和基础设施体系是推动数字经济发展的首要任务，因为现代数字经济离不开完善的基础设施和持续稳定的能源保障。

—对哈萨克斯坦而言，这意味着需要重点推进三项工作：扩大可再生能源装机规模、提升国家电网现代化水平以及推动交通基础设施数字化。近年来，欧洲复兴开发银行已支持哈萨克斯坦启动总装机容量达2吉瓦的可再生能源项目。近期在江布尔州建设的配套储能风电场，就是其中具有代表性的项目之一，该项目由道达尔能源、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金和哈萨克斯坦国家石油天然气公司共同实施，-她表示。

她还强调，欧洲复兴开发银行长期支持哈萨克斯坦国家电网公司的能源基础设施建设。她认为，将西哈萨克斯坦地区接入全国统一电力系统，对于保障数据中心、人工智能算力集群等高耗能项目的稳定供电具有重要意义。

与此同时，推进输电网络数字化和智能电网技术应用，将进一步提高电网运行可靠性，优化电力负荷调度，并增强可再生能源的消纳能力。