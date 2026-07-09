别克帖诺夫：哈萨克斯坦开启与投资者合作新阶段

（哈萨克国际通讯社讯）总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开投资环境改善委员会会议，与国际工商界代表就深化政府与投资者合作、数字化和人工智能领域投资机遇等议题进行了讨论。

据政府新闻处消息，会议重点围绕加强哈萨克斯坦政府与国际商界的互动、深化投资合作，以及推动数字化和人工智能领域发展展开。

别克帖诺夫表示，此次会议正值哈萨克斯坦发展进入重要历史阶段。随着新宪法于7月1日正式生效，国家政治和法律体系开启新的发展阶段，也为扩大投资合作创造了新的机遇。

Фото: Правительство РК

他说，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦正持续推进政治和经济改革，完善国家法律体系，为经济长期稳定发展奠定基础。

会议还介绍了新宪法生效后国家政治体制改革的最新进展，包括启动新立法机构——库鲁尔泰选举、成立新的高级咨询机构——哈萨克斯坦人民理事会秘书处，以及宪法法院就总统、宪法法院院长和法官、最高法院院长、总检察长等高级公职人员任期规定作出的解释。

别克帖诺夫指出，宪法法院明确，一次性任期规定仅适用于今年7月1日新宪法生效后新任命或新当选的相关人员。这一解释进一步增强了法律确定性，也有助于提升投资者对国家政治法律体系稳定性和可预见性的信心。

他说，根据最新社会调查结果，超过87%的哈萨克斯坦民众认为国家正朝着正确方向发展，充分体现了社会对总统改革政策的支持。

会议还重点讨论了数字化转型和人工智能发展。别克帖诺夫表示，数字化和人工智能已成为各国提升国际竞争力、吸引投资的重要因素。

根据总统令，2026年被确定为哈萨克斯坦“数字化和人工智能年”。目前，数字权利已被正式写入新宪法，国家批准实施《Digital Qazaqstan国家战略（至2029年）》，并相继通过《数字法典》《人工智能法》《网络安全法》等法律法规，同时推进Cloud First Policy、Data Embassy等跨境数据管理机制建设。

此外，在“数据中心谷（Data Center Valley）”旗舰项目框架下，哈萨克斯坦已与Firebird AI签署价值100亿美元的人工智能基础设施建设协议。为加快解决数字经济领域相关问题，政府还设立了数字化总部。

别克帖诺夫表示，托卡耶夫总统提出建设全面数字化国家的发展目标，数字化转型和人工智能是推动经济持续增长、提升国家治理能力和改善民众生活质量的重要支撑。政府高度重视国际合作伙伴为改善哈萨克斯坦营商环境所作出的贡献，并愿继续与各领域投资者保持开放、务实的对话。

会上，美国驻哈萨克斯坦大使朱莉·斯塔夫特（Julie Stufft）、哈萨克斯坦美国商会执行主任杰夫·埃利希（Jeff Ehrlich）及多家国际企业代表分别发言，就数字法典实施、在线平台监管、公共云服务发展、个人数据保护、网络安全、人工智能应用以及工业数字化等议题提出建议。

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会议最后，别克帖诺夫重申，哈萨克斯坦将继续保持开放、稳定、可预期的投资环境，政府将持续深化经济数字化转型，并进一步完善数字监管体系、保障用户安全、发展创新基础设施，为投资者创造更加稳定、透明的营商环境。有关部门将认真研究会上提出的意见和建议，并在后续工作中予以落实。