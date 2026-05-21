挪威商界看好哈萨克斯坦市场 愿深化长期合作关系

索尔伯格指出，近年来，挪威企业对哈萨克斯坦市场的关注度持续上升，双方合作正逐步从意向层面迈向务实落地。

—我们长期以来始终高度关注哈萨克斯坦，并早已将目光投向贵国市场。2024年在奥斯陆举行的商业理事会期间，双方签署了合作谅解备忘录；2025年，又进一步组织了多场高层对接活动和代表团互访。挪威商会已经制定了长期合作战略，而这一切仅仅只是两国商业关系持续发展的开端，-索尔伯格在会上表示。

与此同时，索尔伯格还提到，挪威代表团在此次访哈期间先后前往阿拉木图和阿斯塔纳，与当地政府部门及商界代表举行了多场富有成效的会谈。

—这是我第一次来到哈萨克斯坦，此行给我留下了深刻印象。实际看到的情况远远超出此前的预期。我曾访问过许多东欧国家，但可以肯定地说，哈萨克斯坦是一个整洁、有序且十分好客的国家。在阿拉木图和阿斯塔纳举行的所有会谈都非常友好且富有成果。我们希望把这种良好的合作势头延续下去，并推动其常态化发展，从而进一步巩固两国商界之间的联系，-他说。

此外，索尔伯格还特别强调了双向合作、共同发展的重要性。

—我们此行不仅是为了推动挪威企业的发展，同样也希望向哈萨克斯坦合作伙伴学习。我们期待看到哈萨克斯坦企业在挪威市场不断成长，也希望挪威企业能够在哈萨克斯坦实现更大发展。对于双方未来合作前景，我们充满信心，-他表示。

会议期间，哈萨克斯坦有机鱼有限责任公司与挪威Optimar公司签署了谅解备忘录，双方计划在水产养殖及鱼类加工领域开展深入合作。

根据官方统计数据，去年全年，哈萨克斯坦与挪威双边贸易额达到1.692亿美元。其中，哈萨克斯坦出口额为780万美元，进口额为1.613亿美元，贸易总额同比增长37.5%。

目前，哈萨克斯坦向挪威出口的主要产品包括小麦、钻探及挖掘设备零部件、电路预装组件等；而挪威向哈萨克斯坦出口的核心商品则涵盖鱼类及鱼制品、钛矿石和精矿，以及硝酸钙与硝酸铵混合料等。

第二届哈萨克斯坦—挪威商业理事会会议21日在阿斯塔纳举行。会议由哈萨克斯坦对外贸易商会与挪威工商会共同举办，双方围绕双边经贸合作、投资互动以及联合项目实施等议题展开讨论。