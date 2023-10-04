（哈萨克国际通讯社报道）周三，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向第十五届 "KAZENERGY" 欧亚论坛致贺信。

贺信由能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫宣读。

-当前国际能源供应正面临着重大气候和地缘政治挑战，凸显了能源安全、可持续能源供应链和绿色技术的重要性。哈萨克斯坦已证明自己是世界市场可靠的能源供应者，并正在积极发展新的出口路线和必要的交通物流基础设施。-托卡耶夫总统在贺信中称。

国家元首强调，燃料能源综合体是哈萨克斯坦持续不断向前进步的重要推动力之一。正因为如此，国内能源行业吸引了大量海外投资和新技术。

-与此同时，我们特别关注持续推进经济多元化。我们面临的主要任务是通过实施充满活力的项目，包括实施石油和天然气深度加工项目，创建高附加值行业集群。哈萨克斯坦已经为清洁能源和可再生能源领域吸引投资创造了便利条件，并确立了到2060年实现碳中和战略目标。到2030年，可再生能源在国家能源结构中的比例至少要提高至15%。相信在欧亚能源论坛和哈萨克斯坦能源周期间，与会者将交流思想并为能源行业的进一步发展提供新的想法。-托卡耶夫总统表示。

【编译：阿遥】