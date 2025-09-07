Kazinform与Jibek Joly将直播总统国情咨文

此次联席会议邀请了议员、中央政府机构负责人、国家库鲁尔泰成员，以及社会各界代表和劳动集体代表参加。

专家认为，2025年国情咨文将聚焦具有战略意义的方向。其中，数字化和人工智能在公共管理和经济领域的应用已被证明行之有效，将成为重点议题。此外，发展国内市场、激励高附加值产品生产、加强粮食安全、能源安全和交通安全等议题也将受到特别关注。医疗、教育和生态领域的社会改革同样是重要内容。

专家指出，2025年国情咨文将继续推动平衡发展，兼顾稳定性和社会优先事项。有关去年总统指示执行情况的详细分析，可参阅哈通社记者的专题报道。

直播可通过哈萨克斯坦国家电视台、总统府社交媒体账号、Jibek Joly电视台及其YouTube频道，以及Kazinform网站观看。国情咨文全文将在Kazinform网站和Telegram频道上发布。

【编译：木合塔尔·木拉提】