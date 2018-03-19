KazSat卫星系统已为我国带来170亿坚戈直接收益

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 - 距今14年前的2004年3月18日，根据哈萨克斯坦共和国政府令，共和国太空通讯中心正式成立。

据太空通讯中心消息称，至2018年年初，KazSat-2卫星（2001年发射）承担的通讯和信息发布任务以达到65%，而KazSat-3卫星（2014年发射）则超过80%。



2017年，在减少外国卫星使用资源框架下，KazSat卫星系统为我国节省预算120亿坚戈，并带来50亿坚戈直接收益。



自2011年至今，KazSat卫星系统实现进口替代340亿坚戈，直接经济收益达170亿坚戈。



共和国太空通讯中心负责人维克托•列夫特尔指出，至2017年年底该中心已完全收回了前期投入的各项成本，开始步入收益期。





此外，列夫特尔强调指出，太空通讯中心在2017年最重要的成就之一，是实现通过本国卫星系统对国内电视节目信号转播的全面覆盖。



2023年年底，KazSat-2号卫星将完成使命退役。为保障届时国内信息通讯不受影响，太空通讯中心正在开展新卫星相关的工作。



【编译：木合塔尔·木拉提】