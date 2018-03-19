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    13:48, 19 三月 2018 | GMT +6

    KazSat卫星系统已为我国带来170亿坚戈直接收益

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    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 - 距今14年前的2004年3月18日，根据哈萨克斯坦共和国政府令，共和国太空通讯中心正式成立。

    据太空通讯中心消息称，至2018年年初，KazSat-2卫星（2001年发射）承担的通讯和信息发布任务以达到65%，而KazSat-3卫星（2014年发射）则超过80%。

    2017年，在减少外国卫星使用资源框架下，KazSat卫星系统为我国节省预算120亿坚戈，并带来50亿坚戈直接收益。

    自2011年至今，KazSat卫星系统实现进口替代340亿坚戈，直接经济收益达170亿坚戈。

    共和国太空通讯中心负责人维克托•列夫特尔指出，至2017年年底该中心已完全收回了前期投入的各项成本，开始步入收益期。


    此外，列夫特尔强调指出，太空通讯中心在2017年最重要的成就之一，是实现通过本国卫星系统对国内电视节目信号转播的全面覆盖。

    2023年年底，KazSat-2号卫星将完成使命退役。为保障届时国内信息通讯不受影响，太空通讯中心正在开展新卫星相关的工作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

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