哈国KazSat-2通讯卫星完成环绕地球轨道4千圈

哈通社/努尔苏丹/7月5日 —— 据哈萨克斯坦“阿克阔勒”太空通讯中心消息，KazSat-2通讯卫星已在地球轨道运转4千天。

“阿克阔勒”太空通讯中心负责人别克波拉特·阿扎耶夫表示，通讯卫星当前正常运转，没有出现任何故障。

- 在这里，由弹道专家、机械系统分析师和航天器控制专家组成的专业团队工作。其中大部分工作人员从卫星发射开始工作。对我们来说，KazSat-2通讯卫星在地球轨道运转4千天，并完成环绕地球轨道4千圈是重要的里程碑。-他说。 据了解，目前哈萨克斯坦共拥有两套卫星系统，即由KazSat-2和KazSat-3组成的通讯卫星系统和由KazEOSat-1和KazEOSat-2组成的遥感卫星系统。此外，目前该通讯卫星向15家运营商提供服务。

据悉，KazSat-2通讯卫星发射于2011年，其设计使用寿命为12.5年，预计2023年退役。根据2021年进行的技术审核，该卫星运转时间延续至2026年。

值得一提的是，KazSat-2卫星发射期间使用了61.23公斤燃料（氙），剩余78.77公斤。根据计算，卫星燃料可持续至2027年。

【编译：小穆】