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    18:17, 19 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦将停止“KazSat-2R”卫星项目

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    哈通社/努尔苏丹/2月19日 —— 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛19日表示，因新一代通讯卫星的研发，决定停止“KazSat-2R”卫星项目。

    据此前报道 ，托卡耶夫总统19日在总统府接见了巴格达特·穆辛。

    部长向托卡耶夫总统汇报了“KazSat”通讯卫星系统发展工作。他指出，因新一代通讯卫星的研发，决定停止“ KazSat-2R” 卫星项目。

    部长强调，这将有效节约财政预算支出。

    据悉，哈萨克斯坦国防和航空航天工业部2016年启动“KazSat-2R”卫星项目，计划替换“KazSat-2”卫星，原定于2020年进入组装程序。

    目前哈萨克斯坦共拥有两套卫星系统，即由“KazSat-2”和“KazSat-3”组成的通讯卫星系统和由“KazEOSat-1”和“KazEOSat-2”组成的遥感卫星系统。此外，目前该通讯卫星向15家运营商提供服务。

    “KazSat-2”号卫星总价值达1.15亿美元，是哈萨克斯坦发射的第二颗人造卫星。该卫星于2011年7月16日发射，预计2023年退役。

    【编译：小穆】


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    哈萨克斯坦 总统 航天 科技 通讯 黄金储备
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