“Kaztraffic-2025”：逾300家企业在阿斯塔纳展示道路建设领域创新成果

今年将有来自哈萨克斯坦、中国、土耳其、意大利、法国、加拿大、乌兹别克斯坦等国家的300多家企业参展，展示最新道路施工机械、材料、新技术研发成果以及各类数字化创新解决方案。多项由哈萨克斯坦科研人员和工程师研发的项目将首次面对公众亮相。

哈萨克斯坦道路科学研究院将在展会现场展示道路建设材料统一数据库、桥梁运营管理系统以及城镇街道和道路网络管理系统等项目，同时还将发布道路行业专业人才统一数据库。国家道路资产质量中心则将推出一系列数字化系统，包括工程与材料质量的数字化审查系统、道路材料样本匿名标识系统、中修工程项目技术文件电子平台、道路缺陷自动识别系统、面向道路工程师的虚拟训练器以及用于监控中修工程竣工文件的数字化管理系统。

此外，“阿斯塔纳清洁”公司将展示基于人工智能的新一代自动化清洁设备。来自多国的道路管理机构、行业协会及相关组织也将参加此次展会，展示全球道路建设与管理领域的最新成果。

【编译：达娜】