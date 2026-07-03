戒烟可延长寿命10年？专家：越早戒烟，健康获益越明显

世界卫生组织数据显示，吸烟是全球主要死亡原因之一。烟草烟雾中含有7000多种化学物质，其中250多种已被证实对人体有害，包括具有较强成瘾性的尼古丁。医学专家指出，长期吸烟不仅会增加肺癌、心血管疾病及慢性呼吸系统疾病的发病风险，还会加速人体衰老。相比持续吸烟者，戒烟者患病风险更低，预期寿命也更长。

美国一项研究显示，如果在30至39岁之间戒烟，预期寿命平均可延长约10年；若在40至49岁之间戒烟，平均可延长约9年。研究人员认为，戒烟带来的健康收益与戒烟年龄、个人健康状况及吸烟年限密切相关，但无论何时戒烟，都能获得不同程度的健康改善。

临床心理学家、成瘾治疗专家基里尔·福姆里亚科夫表示，戒烟后，人体会在短时间内出现一系列积极变化。

—停止吸烟1小时后，血压和心率便开始恢复正常；24小时后，心肌梗死和中风风险开始下降；一周左右，人体活力会明显提升；约三周后，咳嗽症状逐渐减轻，对尼古丁的生理依赖也开始消退，-他说。

福姆里亚科夫指出，从长期来看，戒烟平均可使寿命延长3至5年。此外，戒烟3个月后，肺功能会有所改善，身体耐力随之增强；约6个月后，皮肤细胞开始更新，肤色也会逐渐恢复健康状态。

专家表示，戒烟的重要意义不仅体现在延长寿命，更体现在全面改善身体健康。通常在戒烟数周内，肺部功能便开始恢复，咳嗽、气短等症状明显减轻，体力和耐力不断提高，同时心肌梗死和中风等心脑血管疾病的发生风险也会显著下降。