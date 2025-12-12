哈萨克斯坦畜牧产品可出口至42个国家 牛存栏量达910万头

别尔达林在参议院（议会上院）就兽医服务问题举行的政府时段会议上指出，目前已有3728家哈萨克斯坦企业被纳入外国市场准入名单，具备开展畜牧产品出口的资格。

他说，今年哈萨克斯坦已向世界动物卫生组织提交相关资料，以确认国家的西北地区为无口蹄疫净区。获得相应健康状态认定后，为提升本国生产企业的出口潜力创造了有利条件。今年已协商并签署16项兽医卫生证书，为畜牧产品出口铺平道路。

总体而言，哈萨克斯坦畜牧产品目前可出口至42个国家和地区，涵盖欧盟成员国、英国、伊拉克、伊朗、美国、加拿大等主要市场。

在对华出口方面，哈萨克斯坦已与中国签署相关出口议定书，涉及屠宰牛肉、冷冻禽肉、冷却及热加工猪肉及其副产品，以及深加工羊肉和山羊肉等产品。目前，中方已就哈萨克斯坦产品出口准入开展检查，相关结果仍在等待中。

在产业基础方面，别尔达林介绍称，目前哈萨克斯坦境内共登记有910万头牛、2370万只羊和山羊、470万匹马、30.2万峰骆驼以及56.9万头猪。

他表示，得益于农业部采取的一系列支持措施，全国各类肉类产品产量已提升至91.4万吨，其中牛肉和羊肉出口量增至6.08万吨。

数据显示，2024年前11个月，哈萨克斯坦肉类出口总量达到7.3万吨，而2023年前11个月这一指标为5万吨。目前，主要出口市场包括乌兹别克斯坦、俄罗斯和吉尔吉斯斯坦。

【编译：达娜】