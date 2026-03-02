哈萨克斯坦可持续发展成就斐然：40%指标已达标，远超全球平均水平

国家经济部副部长阿山·达尔巴耶夫在会上表示，实现联合国可持续发展目标已全面纳入哈萨克斯坦国家规划体系，并处于政府常态化跨部门监督机制之下。他介绍说，目前哈萨克斯坦已采用约200项国家层面的可持续发展指标，以确保对相关进展进行系统评估和动态监测。此外，达尔巴耶夫指出，根据2025年统计数据，哈萨克斯坦国内生产总值增长6.5%，显示出社会经济发展的稳健态势。

联合国常驻哈萨克斯坦协调员萨兰戈·拉德纳拉格查对哈萨克斯坦取得的阶段性成果给予积极评价。她表示，约40%的可持续发展目标指标已完成或处于稳定实现轨道上，这一比例高出全球平均水平18个百分点以上。她同时指出，哈萨克斯坦正持续推进包括围绕新宪法草案展开社会对话在内的各项改革进程。

Фото: ҚР СІМ

外交部多边合作司司长迪达尔·帖缅诺夫在发言中指出，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫多次强调，联合国是哈萨克斯坦不可替代的国际秩序支柱。在这一背景下，《2026-2030年可持续发展合作框架方案》明确了双方合作的战略方向，确保联合国支持举措与哈萨克斯坦国家发展优先事项高度契合。

帖缅诺夫还回顾称，根据哈萨克斯坦倡议，已在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心。这一举措为加强以发展为导向的区域多边合作发挥了积极作用。

Фото: ҚР СІМ

会议总结了2025年度工作成果，明确了本年度优先任务，并重申哈萨克斯坦与联合国将继续深化战略伙伴关系，协力推进可持续发展目标落实。

【编译：阿遥】