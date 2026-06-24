可持续发展排名提升：哈萨克斯坦领先多个G20国家

（哈萨克国际通讯社讯）据经济研究所消息，在《2026年可持续发展目标指数》（SDG Index）中，哈萨克斯坦在169个国家和地区中排名第67位，较2025年上升3位，总得分由71.5分提高至72.0分。

报告指出，随着《2030年可持续发展议程》目标期限临近，当前重点已转向推动可持续发展目标（SDGs）落地实施的具体机制建设。

在排名中，哈萨克斯坦领先多个二十国集团（G20）成员国，包括印度尼西亚（第74位，70.8分）、墨西哥（第75位，70.5分）、土耳其（第77位，70.2分）、印度（第94位，68.3分）、沙特阿拉伯（第104位，65.9分）和南非（第109位，65.2分）。

在中亚地区，哈萨克斯坦排名高于塔吉克斯坦（第98位，67.8分）和土库曼斯坦（第128位，59.9分），但低于吉尔吉斯斯坦（第50位，74.6分）和乌兹别克斯坦（第65位，72.9分）。

经济研究所指出，哈萨克斯坦在实现可持续发展目标方面总体呈现积极进展。贫困问题基本得到消除，粮食安全、清洁能源、供水与卫生设施、基础设施建设以及创新发展等领域均取得积极成效。

在“消除贫困”目标方面，按日收入低于3美元计算的贫困人口比例仅为0.8%，与拉脱维亚（0.5%）、匈牙利（0.6%）和挪威（0.1%）等国家水平接近。

在“消除饥饿”目标方面，危险农药出口量由每百万人3.8吨降至3.5吨。

在“良好健康与福祉”目标方面，5岁以下儿童死亡率由每千名活产婴儿9.6人降至9.4人。

在“清洁饮水和卫生设施”目标方面，居民获得基本饮用水服务的比例由95.4%提高至97.8%；淡水取用率由34.6%降至33.6%；生产进口商品所消耗的稀缺水资源量由人均2248.3立方米降至2165.8立方米。

在“产业、创新和基础设施”目标方面，每百人移动宽带接入数由91.6个增至119个；哈萨克斯坦高校在《泰晤士高等教育》排名中的平均得分由30.1分提高至32.1分；每百万人专利申请量由79.7件增至82.1件。

不过，报告也指出，教育领域部分指标较上年有所下降，与司法和制度效能相关的一些指标仍处于停滞状态。

此外，性别平等、清洁能源、负责任消费和生产、缩小不平等、应对气候变化以及陆地生态系统保护等领域，仍被列为哈萨克斯坦面临的“重大挑战”。

报告同时公布了联合国多边主义支持指数（UN-Mi）。该指数评估各国对联合国多边主义原则的支持程度，涵盖193个联合国会员国。

2026年，哈萨克斯坦以77.4分位列第31位，被列入对联合国多边主义原则支持程度“非常高”的国家行列。

值得关注的是，《2026年可持续发展解决方案网络（SDSN）报告》首次引入专家调查，对各国政府将可持续发展目标纳入国家治理体系的努力进行评估。哈萨克斯坦是中亚地区唯一被纳入该项调查的国家，并在7个评估方向中的5个方面获得积极评价。

经济研究所表示，指数结果表明，哈萨克斯坦在实现可持续发展目标和完善相关制度建设方面持续取得进展，但未来仍需进一步加强教育、性别平等、清洁能源、应对气候变化、生态环境保护、司法建设和政府治理能力等领域工作。