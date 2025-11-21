可口可乐将在阿克托别建设其在哈萨克斯坦的第四家工厂

会议期间，双方重点商讨了项目的基础设施保障、工程配套条件以及确保项目顺利推进的各项支持措施。

沙哈洛夫州长表示，阿克托别地区拥有突出的经济潜力和良好的投资环境，愿为国际投资者提供长期稳定的合作条件。

“我们相信，可口可乐新工厂的建设将为地区经济注入强劲动力，创造新的就业机会，并推动清洁环保技术的应用。政府将在项目各阶段提供全方位支持，”——沙哈洛夫指出。

他同时强调，阿克托别与土耳其的经贸合作保持积极势头。今年前九个月，阿克托别州与土耳其的贸易额达 7120万美元，其中出口 5840万美元，进口 1280万美元。

可口可乐哈萨克斯坦公司负责人维利·丁切尔表示，项目将大幅提升企业的生产能力与市场份额，进一步巩固其在哈萨克市场的地位。

根据规划，州政府已在阿克托别市南环路沿线划拨25公顷土地用于项目建设，工程预计于 2026年动工。项目建成后将新增120多个就业岗位，并采用环保生产技术与国际废弃物管理标准，助力构建可持续的区域工业生态体系。

此外，阿克托别地区还在推进多项土耳其投资项目，其中包括 S Sistem Lojistik Ltd. 投资 190亿坚戈 建设年产 1.2万吨 的运输物流中心项目，预计将创造 180个就业岗位。

【编译：达娜】