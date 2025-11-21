中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:13, 21 11月 2025 | GMT +5

    可口可乐将在阿克托别建设其在哈萨克斯坦的第四家工厂

    哈萨克国际通讯社讯）阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫会见了 Coca-Cola Içecek Kazakhstan 公司首席执行官维利·丁切尔率领的代表团，双方就该公司在阿克托别建设哈萨克斯坦第四家可口可乐工厂的筹备进展进行了讨论。

    Coca-Cola и Pepsi можно использовать вместо пестицидов для уничтожения насекомых – фейк
    Фото: stopfake.kz.

    会议期间，双方重点商讨了项目的基础设施保障、工程配套条件以及确保项目顺利推进的各项支持措施。

    可口可乐将在阿克托别建设其在哈萨克斯坦的第四家工厂
    Фото: gov.kz

    沙哈洛夫州长表示，阿克托别地区拥有突出的经济潜力和良好的投资环境，愿为国际投资者提供长期稳定的合作条件。

    “我们相信，可口可乐新工厂的建设将为地区经济注入强劲动力，创造新的就业机会，并推动清洁环保技术的应用。政府将在项目各阶段提供全方位支持，”——沙哈洛夫指出。

    他同时强调，阿克托别与土耳其的经贸合作保持积极势头。今年前九个月，阿克托别州与土耳其的贸易额达 7120万美元，其中出口 5840万美元，进口 1280万美元。

    可口可乐哈萨克斯坦公司负责人维利·丁切尔表示，项目将大幅提升企业的生产能力与市场份额，进一步巩固其在哈萨克市场的地位。

    根据规划，州政府已在阿克托别市南环路沿线划拨25公顷土地用于项目建设，工程预计于 2026年动工。项目建成后将新增120多个就业岗位，并采用环保生产技术与国际废弃物管理标准，助力构建可持续的区域工业生态体系。

    此外，阿克托别地区还在推进多项土耳其投资项目，其中包括 S Sistem Lojistik Ltd. 投资 190亿坚戈 建设年产 1.2万吨 的运输物流中心项目，预计将创造 180个就业岗位。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 哈萨克斯坦与土耳其 阿克托别
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读