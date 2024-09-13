可口可乐在奇姆肯特启动新生产线

新工厂占地30公顷，位于当地的贸易物流中心。奇姆肯特市市长哈比特·斯兹德阔夫与多国领事及商界代表共同出席了投产仪式。

斯兹德阔夫市长在致辞中表示，此类项目对推动城市经济发展起到了重要作用。他强调，吸引和支持外来投资是奇姆肯特市发展的重要战略之一，政府将持续为潜在投资者提供全面支持。

此次可口可乐新工厂的投产，是公司在哈萨克斯坦提升生产能力的战略布局之一。项目总投资额达270亿坚戈，年生产能力可达2.83亿升。公司指出，新工厂将创造150个就业机会，进一步促进当地经济发展。

可口可乐饮料公司区域总监厄尔丁奇·居泽尔（Erdinc Guzel）在发言中对哈萨克斯坦政府和地方当局的支持表示感谢，并强调了公司对哈萨克斯坦市场的长期承诺。他提到，自1994年起，CCI已在该国累计投资超过1060亿坚戈。居泽尔还指出，自2013年以来，公司向哈萨克斯坦预算缴纳了2590亿坚戈的税费，整体生态系统对哈国GDP的贡献已达到4750亿坚戈。

此次投产也体现了公司对可持续发展的承诺。工厂采用先进技术与环保解决方案，将减少对环境的影响，同时促进奇姆肯特市的社会经济发展。项目是公司加大在哈国市场存在感的重要一环，并计划继续向国家经济关键领域投资。

根据奇姆肯特市政府的数据显示，得益于国家政策支持，每年新建的生产项目不断增加，带动了大量就业机会。2023年，奇姆肯特市吸引的投资额达到了6617亿坚戈，工业企业的生产总值首次突破1万亿坚戈。

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

【编译：达娜】