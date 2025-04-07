伊朗可能通过阿曼与美国“间接谈判”

据报道，伊朗官员称，伊朗希望与美国进行“间接谈判”，间接谈判将提供一个机会，“评估华盛顿对与伊朗达成政治解决方案的认真程度”。第一轮间接谈判可能由阿曼作为中间调解人进行。如果美方支持，谈判可能“很快开始”。

据悉，伊朗外交部长阿拉格齐6日在伊朗议会国家安全委员会会议上就伊朗外交最新形势和伊朗与美国谈判问题提交报告。他表示，迄今为止伊朗与美国未进行任何谈判。

他还表示，伊朗赞成进行外交活动与谈判，但“是间接的”。在两国紧张局势加剧的情况下，与美国进行直接谈判“毫无意义”。

美国总统特朗普3月初在接受美国全国广播公司采访时表示，他已致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。特朗普称，美国正在考虑通过军事或外交两种途径解决伊朗核问题，但美方更愿意谈判。

伊朗总统佩泽希齐扬3月30日表示，已通过阿曼向美方递交回信，拒绝与美国进行直接谈判，但间接谈判始终开放，美方行动将决定谈判前景。

美国近期持续空袭胡塞武装，并向中东地区集结隐形轰炸机、航空母舰打击群等，向伊朗“极限施压”。伊朗官员向路透社表示，伊朗武装部队处于高度戒备状态，同时已告知周边国家，若以开放领空等方式支持美国对伊动武，将招致严重后果。