可再生能源发电量首超煤炭　古特雷斯呼吁各国加速能源转型

周二发布的两份报告均证实，全球“可再生能源革命”正以前所未有的速度加速推进。

国际能源署在另一份报告中指出，可再生能源装机容量持续扩大，预计到2030年将实现翻番。

能源转型加速推进

全球智库“余烬”发布的报告称，今年上半年，太阳能和风能发电的增长速度超过了全球电力需求的增幅，从而使煤炭和天然气发电量较2024年同期略有下降。

“余烬”高级电力分析师维亚特罗斯-莫蒂卡指出，这一趋势标志着“关键转折点”的到来。

她表示：“太阳能和风能的增长速度现已足以满足全球不断增长的电力需求，这标志着清洁能源与需求同步增长的新阶段。”

Фото: 联合国图片

太阳能引领增长

国际能源署的报告称，到2030年全球可再生能源装机容量预计将增加4600吉瓦，相当于中国、欧盟和日本总发电量的总和。

其中，太阳能光伏技术正引领这一增长潮流，通过将阳光转化为电能实现快速扩张，预计将贡献约80%的新增容量，其次是风能、水电、生物能和地热能。

为所有人创造更美好的未来

古特雷斯秘书长在社交媒体上发帖表示：“清洁能源的未来不再是遥远的承诺——它已经到来。”

他呼吁国际社会“抓住这一历史机遇，加速推动全球迈向更美好的未来”。

周二当天发表的两份报告印证了他在7月发布的《机遇时刻》报告中的结论，也与各国领导人上月在气候峰会上发出的呼吁相呼应。该峰会作为今年11月将在巴西举行的联合国第３０次气候变化大会的前奏，于联合国大会高级别会议周期间召开。

古特雷斯不断强调，尽管取得进展，能源转型的速度和公平性仍然不足。

他指出，若要实现《巴黎协定》设定的目标——将全球气温升幅控制在工业化前水平1.5摄氏度以内，国际社会必须付出更大努力。