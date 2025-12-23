库斯塔奈州可再生能源项目推进：电力自产能力将提升10倍

州内已建成两座风电站在运行，一座位于阿尔卡勒克市，另一座太阳能电站位于贝伊姆别特·迈林区。此外，贝伊姆别特·迈林区燃气活塞电站以及库斯塔奈区两座风电站建设正在推进。

“年初，我们与投资者签署了在鲁德内市建设总装机容量1吉瓦风电站的备忘录。这些设施投产后，将大幅提升地区电力自给水平，”州长在新闻发布会上表示。

在农工综合体发展方面，今年向该领域拨款2070亿坚格，比上年增长1.2倍。前11个月，农业总产值达9240亿坚格，预计全年将突破1万亿坚格。粮食收获量达到700万吨。畜牧业领域，新建成7座现代化数字化商品奶牛场，2026年还将投产5座，目前建设工作正积极推进。

“这些项目将使大型农场奶产量翻倍，”州长表示。

同时，“巴彦苏鲁”股份公司正在建设“阿斯塔纳糖果”工厂，投资额143亿坚格，该项目将把产品种类年产量提升至1.66万吨。此外，地区还实施一项粮食深加工项目。

农村饮用水供应方面，今年年底将实现100%覆盖。州长介绍，2023年初这一指标仅为80.4%。通过“水到家”州级项目，三年内接入管道的家庭从4.83万户增至6.3万户。

住房建设同样取得进展：三年内交付150万平方米住宅，相当于1.5万套公寓。

“2025年，住房政策实施预算拨款达400亿坚格，是2022年的3倍。通过‘库斯塔奈青年’计划，三年拨款49亿坚格，帮助344名在职青年解决住房问题，”州长在新闻发布会上表示。

在新“阿斯塔纳”小区，规划在176公顷土地上建设154栋多层住宅楼，可为约6万人改善居住条件。目前，10栋楼已完工，另13栋开工建设。

【编译：木合塔尔·木拉提】