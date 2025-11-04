KGIR-2025：哈萨克斯坦拓展与中东国家的经济合作新机遇

哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫首先与阿联酋投资事务副部长穆罕默德·阿卜杜拉赫曼·阿勒哈维进行了交流。双方就扩大贸易与投资合作、分享吸引外资经验、推进联合基础设施及工业项目的实施前景进行了深入讨论。会议特别关注了哈萨克斯坦—阿联酋战略投资平台框架下的合作机会，以及在公私合作（PPP）领域交流先进经验的可能性。

在随后的会谈中，库安特洛夫副部长与“Orascom Construction PLC”公司业务发展副总裁塔梅尔·沙菲克进行了磋商。双方讨论了该公司在哈萨克斯坦参与基础设施及能源项目的潜力，包括建设水电站、燃气电站和供水设施等方向。

会谈结束后，双方重申了推动战略伙伴关系发展的共同意愿，并表达了在能源、水资源及交通基础设施领域推进重点项目和分享工程技术解决方案的兴趣。

哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）将与哈萨克斯坦外交部投资委员会一道，继续在KGIR-2025投资板块框架内落实已达成的协议，并协调与投资者的后续合作。

“Orascom Construction PLC”是中东和北非地区最大的国际承包商之一，目前在全球20多个国家实施200多个项目。其项目组合包括总装机容量超过30吉瓦的能源设施、分布于美国、埃及和沙特阿拉伯的基础设施工程，以及每日可处理和淡化1,700万立方米的水务设施。此外，该公司还是非洲首个绿色氢能生产综合体及装机容量达650兆瓦的“红海风电场”（Red Sea Wind Farm）项目的开发商。

【编译：达娜】