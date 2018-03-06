蓝天卫士--记空军首位L-39战机女教官阿尔达娜•博泰

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 - 服役于哈萨克斯坦武装力量空军第53898部队的高级飞行员兼飞行教官阿尔达娜•博泰中尉，一直以高度的责任心与荣誉感对待自己的职责。

阿尔达娜•博泰对记者称，自己从童年开始就梦想成为一名战斗机驾驶员，驾驭钢铁雄鹰守护祖国的蓝天。



正是抱着这份梦想，阿尔达娜16岁时以优异的成绩考入了哈萨克斯坦国家航空中心。



在中心接受培训期间，阿尔达娜凭借刻骨的努力，成为了众多优秀人才当中最瞩目的成员，熟练地掌握了TL-2000、Diamond-42和Techam-P 2002等轻型飞机的驾驶技术，并在此后进一步考入哈萨克斯坦民航科学院深造。





在深造期间，阿尔达娜顺利的获得了专业高级飞行员资格。



完成了学业后，阿尔达娜于2010年，以An-26军用运输机机组指挥官助手身份参军入伍，正式开始了自己的空军飞行员生涯。



目前服役于哈萨克斯坦武装力量空军第53898部队的阿尔达娜，是L-39喷气教练机的驾驶员。



值得一提的是，她同时也是哈萨克斯坦独立以来，首位拥有该型号驾驶资质的女性飞行员。





阿尔达娜•博泰在接受记者采访时说："没有人能够拒绝向鸟儿一样自由的翱翔于天际的诱惑。我从小时候开始，就渴望飞翔。我还记得小时候，和父亲一起飞往阿拉木图的经历。那段经历也让我从小深刻的意识到，一名飞行员身上担负着怎样的重任，需要在危急时刻作出正确的抉择。飞行员--不正是蓝天上的守护者么！？"





作为空军教官，阿尔达娜参与了空军飞行员的培训工作，并始终努力强化自身的业务素养，为保卫祖国的天空主权贡献力量。









【编译：木合塔尔·木拉提】