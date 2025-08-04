哈萨克斯坦温室香蕉迎来丰收 西红柿黄瓜产量持续增长

数据显示，全国草莓总产量达208吨，种植面积约为8.7万平方米。其中，阿拉木图州产量居首，达到158吨，突厥斯坦州则贡献了50吨。

2025年4月至6月，全国共收获西红柿5.04万吨。其中，突厥斯坦州温室依旧是主要产区，产量高达3.68万吨。其后依次为阿克托别州5700吨、巴甫洛达尔州1900吨、阿拉木图州1800吨、阿拉木图市1400吨、奇姆肯特市1050吨。全国西红柿温室总种植面积达到450万平方米。

同期，全国黄瓜产量为3.31万吨，突厥斯坦州以2.09万吨的产量遥遥领先，西哈州与阿拉木图州分别为2630吨和2620吨，巴甫洛达尔州2200吨，奇姆肯特市1800吨。全国黄瓜温室种植总面积为360万平方米。

除上述农产品外，全国还收获了辣椒和甜椒共368吨，种植面积为7.23万平方米。其中突厥斯坦州224吨，阿拉木图州118吨。同期，哈萨克斯坦蘑菇产量达114吨，全部来自阿拉木图州温室。

值得一提的是，此前我们曾报道过突厥斯坦州首次尝试香蕉种植引发广泛关注。