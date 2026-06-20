世界杯：巴西迎来首胜 美国提前晋级 摩洛哥创赛事最快进球纪录

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯小组赛继续进行。巴西队以3:0击败海地队，迎来本届赛事首场胜利；美国队2:0战胜澳大利亚队，提前一轮锁定淘汰赛席位；摩洛哥队则凭借开场仅2分钟的进球1:0力克苏格兰队，并创造本届世界杯最快进球纪录。

在C组比赛中，首轮与摩洛哥战成1:1平的巴西队此役面对海地队展现出强大攻击力。马特乌斯·库尼亚在第23分钟和第36分钟梅开二度，维尼修斯·儒尼奥尔在上半场补时阶段再下一城，帮助球队以3:0完胜对手。

另一场C组比赛中，摩洛哥队开场仅2分钟便由伊斯梅尔·赛巴里攻入全场唯一进球。这粒进球不仅成为本届世界杯迄今最快进球，也刷新了摩洛哥队在世界杯历史上的最快进球纪录。凭借这场胜利，摩洛哥队积4分暂居小组第一。

D组方面，美国队与澳大利亚队展开榜首之争。比赛第11分钟，澳大利亚后卫卡梅伦·伯吉斯自摆乌龙，随后亚历克斯·弗里曼扩大比分。最终美国队2:0取胜，以两战全胜的成绩提前一轮晋级淘汰赛阶段。

目前，C组积分榜上，摩洛哥和巴西同积4分，摩洛哥凭借净胜球优势排名第一；D组中，美国队以6分领跑，并成为该组首支晋级16强的球队。