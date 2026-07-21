哈萨克斯坦未来3年汽车工业人才需求将超过1万人

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦未来3年汽车工业对工程技术人员和产业工人的需求预计将超过1万人。现阶段正建立新的工程教育模式，并根据产业发展需要调整高校专业和人才培养体系。

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在政府会议上表示，目前，相关部门正在构建能够适应数字化生产、机器人系统和人工智能技术的人才培养体系。

目前，哈萨克斯坦共有19所高校通过34个教育项目为汽车工业培养专业人才，约4000名学生正在学习汽车行业所需的工程专业。2026年，政府为相关专业划拨了3000多个国家助学金名额。

与此同时，哈萨克斯坦还通过“博拉沙克”国际奖学金项目培养高水平专业人才。目前已培养176名相关领域专家，另有23名奖学金获得者正在德国、英国、美国、捷克、日本、中国、意大利等国家学习或参加科研实习。

努尔别克表示，根据总统指示，哈萨克斯坦自2024年起开始实施新的工程教育模式，包括建立统一的人才培养路径、引入贯穿各阶段的工程教育标准、加强教育科研与生产实践融合，以及完善专业人才持续发展机制。

此外，哈萨克斯坦已制定9份行业新职业和技能图谱以及20份地区图谱。其中，“机械制造”“交通与物流”行业职业图谱，以及卡拉干达州和库斯塔奈州地区职业图谱，均涉及机械制造和汽车工业。

根据相关图谱，未来将出现31种新职业，另有22种现有职业需要转型升级。各高校正以此为基础更新教育课程。

哈萨克斯坦还对7.3万家企业开展了调查，其中包括92家汽车工业企业。调查结果显示，未来3年，汽车制造业对工程技术人才和产业工人的需求将超过1万人。