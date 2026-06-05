“未来运动会-2026”将在阿斯塔纳举行 预计吸引800余名参赛者

（哈萨克国际通讯社讯）2026年7月29日至8月9日，阿斯塔纳将举办“未来运动会-2026”（Games of the Future 2026，GOTF 2026）。届时，这座城市将成为融合数字竞技与传统体育项目的“数字实体融合体育”（Phygital Sports）国际舞台。

据阿斯塔纳市政府消息，本届赛事为期12天，预计将吸引来自50多个国家和地区的800余名参赛者、国际俱乐部代表、科技品牌以及数千名观众齐聚阿斯塔纳，共同见证体育竞技与科技娱乐深度融合的盛会。

赛事项目涵盖多个数字实体融合体育项目，包括数字实体融合足球、数字实体融合篮球、“大逃杀”竞技项目、数字实体融合射击、数字实体融合舞蹈、MOBA电脑项目、MOBA移动项目以及数字实体融合格斗等。

主办方援引国际市场研究机构IPSOS的数据表示，“未来运动会-2025”充分展现了这一新兴赛事模式在全球范围内的广泛影响力。

数据显示，“未来运动会-2025”共吸引850余名运动员参赛，全球线上观看量超过4.61亿次，独立观众人数达到1.37亿人次。

此外，上届赛事还吸引了数万名现场观众，比赛通过全球主要媒体平台和流媒体服务进行直播。

目前，“未来运动会-2026”门票销售工作已经启动。观众可通过相关线上平台购买赛事门票。

据悉，阿斯塔纳此前已正式启动“未来运动会-2026”门票销售活动。