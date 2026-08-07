“未来运动会—2026”进入淘汰赛关键阶段 多项目八强及四强阵容陆续出炉

（哈萨克国际通讯社讯） 8月6日，正在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”继续展开激烈角逐。随着赛事逐步由小组赛转入淘汰赛阶段，数字舞蹈、数字足球、数字射击以及《Mobile Legends: Bang Bang》（MLBB）四个项目的晋级形势进一步明朗。

继此前两个比赛日多支队伍率先锁定晋级资格后，6日的比赛成为不少参赛选手和俱乐部的“生死战”。数字射击四强全部产生，数字足球和MLBB八强阵容正式确定，数字舞蹈则在巴里斯竞技场迎来首个比赛日。8月7日，上述四个项目都将进入更为关键的淘汰赛阶段，其中数字舞蹈还将在当天决出冠军。

数字舞蹈开赛 卫冕冠军与世界冠军悉数登场

6日，数字舞蹈（Phygital Dancing）项目在巴里斯竞技场拉开帷幕，共有16名来自世界各地的《Just Dance》顶尖选手参赛。

按照赛制，每名选手在首轮需要参加两场三局两胜制较量，并至少取得一场胜利才能继续保留晋级希望。未能达到这一要求的选手则直接结束本届赛事征程。

Фото: Kazinform

首轮比赛中，2026年Phygital Contenders赛事亚军索格迪亚娜·阿卜杜哈利科娃（Sogdiana “Sagdi” Abdukhalikova）表现稳定，以2:0击败职业舞者拉拉·格沃尔吉扬（Lala Gevorgyan）。

康斯坦丁·福米内赫（Konstantin Fominykh）同样以2:0战胜“未来运动会”老将Donchess。

卫冕冠军伊万·弗拉索夫（Ivan Vlasov）的首战则颇为惊险。他与塞尔吉奥·迈塔（Sergio Mayta）战至决胜局，最终以2:1取胜。

弗兰科·维塔利（Franco Vitali）以2:0战胜阿丽亚娜·卡塔娜（Ariana Katana），其中第二局两人比分极为接近，维塔利最终仅以1分优势险胜。

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2025年“未来运动会”亚军蒂亚戈·席尔瓦（Tiago Silva）在先失一局的情况下连扳两局，以2:1逆转苏珊·韦尔塔斯（Susan Huertas）。黑山《Just Dance》冠军迪翁·维瑟（Dion Visser）同样经历三局苦战，以2:1击败首次参赛的Lina。

东道主选手古勒娜兹·阿曼加利（Gulnaz Amangali）获得现场观众热烈支持，并在首局战胜2026年阿斯塔纳Phygital Contenders冠军安德烈斯·瓜尔多（Andres Guardo）。不过，瓜尔多随后连胜两局，以2:1完成逆转。

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三届《Just Dance》世界杯冠军乌穆特詹·图通朱（Umutcan Tutuncu）则在自己的“未来运动会”首秀中展现出强大实力，以2:0战胜安杰洛·莫科内尼亚内（Angelo Mokonenyane）。

第二轮部分比赛随后进行。Donchess以2:0战胜格沃尔吉扬，后者因此成为首批遭淘汰的选手之一。迈塔在先失一局后以2:1逆转卡塔娜，结束了后者的赛事征程。

首轮均取得胜利的阿卜杜哈利科娃和福米内赫正面交锋，福米内赫先下一城，但阿卜杜哈利科娃随后连扳两局，以2:1完成逆转。

卫冕冠军弗拉索夫与维塔利的比赛同样颇具看点。维塔利首局仅以3分优势获胜，弗拉索夫则在随后两局重新掌控比赛，以2:1实现逆转。

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由于6日数字舞蹈项目比赛时间超出原定安排，第二轮最后四场比赛调整至8月7日当地时间8时进行。随后赛事将连续进行决胜轮、四分之一决赛、半决赛和决赛，并于当天产生本届赛事数字舞蹈冠军。

数字足球四队突围 八强全部产生

数字足球UFL项目6日则迎来决定八强最后四个席位的决胜轮。此前未能直接晋级的队伍在这一天迎来了最后机会，败者则直接告别赛事。

UEL Team对阵ORLANDO PIRATES FIVES的比赛中，UEL Team首先在数字阶段取得2:0领先。进入现实五人制足球比赛后，UEL继续保持优势，以3:1拿下实体赛阶段，最终总比分5:1获胜，成功晋级八强。

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Club Holcattes与Tamo Junto的较量则呈现出截然不同的走势。Club Holcattes在数字阶段以3:0建立巨大优势，但Tamo Junto在现实赛场开局两分钟内连入两球，一度将比赛重新拉回悬念。最终Club Holcattes守住领先优势，以总比分4:2晋级。

东道主队伍ACF x Allur延续了此前夺得Phygital Contenders Astana 2026冠军时的良好状态。面对KMF TITOGRAD，他们在数字阶段以3:1领先，随后又在现实比赛中以2:1取胜，最终以5:2的总比分锁定八强席位。

最后一场比赛中，FFK “ROTOR CISS”在数字阶段以2:0领先LOS TRONCOS FC。后者在现实比赛下半场追回一球，但未能进一步扳平总比分，FFK “ROTOR CISS”最终以2:1晋级。

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至此，数字足球八强全部产生。

8月7日的四分之一决赛中，UEL Team将挑战卫冕冠军Quetzales-Armadillos；ACF x Allur将迎战NS Team；Penarol对阵Club Holcattes；FC OLYMPIC PHYGITAL则与FFK “ROTOR CISS”争夺四强席位。

四分之一决赛将于当地时间16时在Qazaqstan Arena开赛。

Team KZ继续领跑 数字射击四强确定

数字射击CS2项目6日在Beeline Arena结束小组赛全部争夺。

A组中，东道主Team KZ继续保持强势状态，以2:1战胜Klan Pedrajas。

在《Counter-Strike 2》数字赛场上，Team KZ首先在Dust2地图以13:3大胜对手，其中stratefly取得24次击杀，成为首张地图表现最突出的选手。

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随后在Ancient地图中，Klan Pedrajas开局一度取得4分优势，但Team KZ连续赢下8个回合，以8:4完成反超，并最终以13:6再下一城。

Klan Pedrajas在激光枪现实对抗阶段扳回一分，以6:3取胜，因此整场比赛Team KZ以2:1获胜。

同组另一场较量中，Liga Pro Team展现出压倒性优势。在Inferno地图上以13:0横扫Mirage Team，随后在Nuke又以13:1取胜。进入激光枪比赛后，Liga Pro Team再以6:1获胜，最终3:0完胜，并确保晋级半决赛。

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B组方面，卫冕冠军NOVAQ在此前处于出局边缘的情况下迎来关键胜利。

面对Team Hybrids，NOVAQ在Ancient和Inferno两张地图上均以13:1获胜，随后又在激光枪比赛中以6:2取胜，最终3:0横扫对手，为晋级四强拿下关键积分。

Minsk House与Eternal Fire的比赛则战至最后阶段。Minsk House先在Inferno以13:8获胜，Eternal Fire随后以13:9拿下Dust2，将悬念留到激光枪比赛。最终Minsk House以6:0完胜，整场比赛以2:1取胜。

随着全部小组赛结束，数字射击四强正式产生。

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A组的Team KZ和Liga Pro Team，与B组的Minsk House和NOVAQ共同晋级半决赛。

8月7日当地时间16时，Team KZ将在Beeline Arena率先迎战NOVAQ，随后Minsk House将与Liga Pro Team争夺另一张决赛入场券。

MLBB决胜轮战罢 八强阵容出炉

《Mobile Legends: Bang Bang》（MLBB）项目6日转战扎赫瑟勒克·乌什肯皮罗夫武术宫，进行决定最后四个八强席位的决胜轮。

在总奖金90万美元的争夺中，经过此前两个比赛日的小组赛，八支队伍进入决胜轮，每一场比赛都直接决定球队能否继续留在赛事中。

FUT Esports率先以2:1战胜Team Spirit，拿到首个晋级资格。

首局比赛双方一直鏖战至后期，FUT Esports最终抓住机会取胜，Mehmed “Kazue” Akif Ozturk贡献18次击杀、3次死亡和1次助攻。Team Spirit通过更加有效的防御塔控制扳回第二局，但FUT Esports在决胜局重新掌控战局，Mustafa Ege “Saiki” Akin以0次死亡、12次助攻的表现帮助球队锁定胜利。

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DIAN FENG YAO GUAI（DFYG）随后以2:1淘汰TEAM VAMOS。DFYG在首局比赛超过11分钟没有让对手获得一次击杀或摧毁一座防御塔，并在不到15分钟内结束比赛。TEAM VAMOS第二局扳平比分，但DFYG在决胜局凭借对地图资源和团战的控制重新占据优势，最终拿到八强席位。

Aurora Gaming则以2:0战胜Geekay Esports。两局比赛中Geekay均在前期保持竞争力，但Aurora Gaming凭借中后期关键团战逐渐掌握主动，并最终结束对手本届赛事征程。

最后一个八强席位由PRO ESPORTS获得。他们以2:0击败Rune Eaters。首局比赛仅进行7分钟，PRO ESPORTS便已建立13次击杀的巨大优势，随后通过一次团灭在不到11分钟内结束比赛。Kyle “Koyly” Shawn Reyes全场取得14次击杀、3次助攻且零死亡。

Rune Eaters第二局表现明显提升，但PRO ESPORTS在关键团战中再次建立优势，最终完成横扫。

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由此，FUT Esports、DFYG、Aurora Gaming和PRO ESPORTS与此前已经提前晋级的Team Falcons、Bigetron by Vitality、Selangor Red Giants和ONIC会师八强。

8月7日四分之一决赛中，Selangor Red Giants将迎战FUT Esports，ONIC对阵DFYG，Team Falcons迎战Aurora Gaming，Bigetron by Vitality则与PRO ESPORTS争夺四强资格。

Team Spirit、TEAM VAMOS、Geekay Esports和Rune Eaters则结束了本届“未来运动会”征程。

四大项目8月7日全面进入关键战

经过6日的密集争夺，“未来运动会—2026”多个项目的晋级格局已经从此前的小组赛阶段逐渐转入真正的淘汰赛阶段。

根据赛程，8月7日，数字舞蹈将在巴里斯竞技场完成剩余第二轮比赛，并连续进行决胜轮、四分之一决赛、半决赛及冠军争夺战；MLBB四分之一决赛将于14时在扎赫瑟勒克·乌什肯皮罗夫武术宫展开；数字足球八强战和数字射击半决赛均将在16时打响。

随着赛事进入最后阶段，越来越多项目即将产生最终冠军，阿斯塔纳“未来运动会—2026”的争夺也由此前的晋级之战全面转向冠军之争。