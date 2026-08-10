“未来运动会—2026”阿斯塔纳收官 八大冠军揭晓 哈萨克斯坦积累国际办赛新经验

（哈萨克国际通讯社讯）8月9日，“未来运动会—2026”国际赛事在阿斯塔纳落下帷幕。7月29日至8月9日，来自50多个国家和地区的800余名参赛者围绕8个项目展开角逐，总奖金池达465万美元。随着虚实融合足球和《Mobile Legends: Bang Bang》（MLBB）项目冠军在最后一个比赛日产生，本届赛事八大项目冠军全部揭晓。

在持续12天的赛事期间，阿斯塔纳成为全球数实融合体育的重要赛场。传统体育、电子竞技和数字技术在同一赛事体系中交汇，不仅为来自世界各地的运动员和俱乐部提供了竞技平台，也让数以千计的现场观众近距离感受到新型体育项目的发展趋势。

对于东道主哈萨克斯坦而言，本届赛事的意义同样超出了竞技本身。从赛事组织、技术保障到电视转播、物流和安全体系，“未来运动会—2026”也成为哈萨克斯坦积累大型国际综合赛事经验、培养专业人才并探索未来体育发展模式的重要平台。

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本届未来运动会将传统体育竞技与电子竞技相结合。从《Dota 2》、MLBB等数字竞技项目，到虚实融合足球、篮球、格斗、舞蹈和射击等需要同时具备数字竞技能力与现实体育能力的项目，不同类型赛事在阿斯塔纳展开激烈较量。

随着比赛深入，各项目竞争愈发激烈。卫冕冠军遭遇挑战，多支此前表现强势的队伍止步关键场次，也有新的冠军在阿斯塔纳诞生。

NS Team最后18.5秒扳平 逆转卫冕冠军登顶

虚实融合足球UFL项目的决赛成为本届赛事收官日最具戏剧性的比赛之一。

此前保持不败的NS Team在决赛中迎战卫冕冠军Quetzales-Armadillos。后者希望成功卫冕，实现未来运动会两连冠。

比赛首先进入数字竞技阶段。Quetzales-Armadillos在加时阶段最后时刻攻入一球，带着1:0的领先优势进入实体足球比赛。

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来到现实球场后，Quetzales-Armadillos迅速扩大优势。比赛开始不到45秒，Magana便攻破对方球门，将总比分扩大至2:0。

NS Team随后展开反击。Juanma率先追回一球，Gaston随后帮助球队扳平比分，但Quetzales-Armadillos很快再次取得进球，重新以3:2领先。

上半场结束前，NS Team一度攻入一记精彩进球并认为已经将比分扳平。但经过裁判回看后确认，射门发生在比赛时间结束后极短的一瞬间，因此进球无效。

进入下半场，NS Team继续全力进攻，而Quetzales-Armadillos则一直将3:2的领先优势保持至比赛最后阶段。就在卫冕冠军距离胜利仅剩数秒之际，比赛迎来转折。

终场前18.5秒，Elbio Chamorro“Chamo”Picco为NS Team攻入扳平一球，将比赛拖入点球大战。

双方前三轮点球全部命中，直到第四轮Quetzales-Armadillos罚失。最终，NS Team以总比分7:6完成逆转，终结卫冕冠军的连冠希望，夺得虚实融合足球项目冠军。

NS Team获得15万美元冠军奖金，Quetzales-Armadillos以亚军身份获得8.5万美元。

赛后，Chamo谈到了球队能够坚持到最后一刻的原因。

“我和队友为了来到这里付出了很多，所以我们始终相信自己能够做到。我们知道对手非常强大，也提前做了充分准备。比赛中，我们一直告诉彼此，‘不要泄气，继续向前、继续拼，因为只要比赛还剩最后一秒，一切都有可能发生。’最后，它真的发生了。”

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Quetzales-Armadillos选手Rodrigo Ulibarri则坦然接受失利。

“显然，我因为这个结果有些难过，但我依然为这支球队感到非常骄傲。无论是在本届未来运动会，还是此前作为世界冠军参加比赛，我们都很好地代表了自己的俱乐部。人生中有时就是会跌倒，重要的是从中学习，同时也要接受今天我们输给了一支表现更好的队伍。NS Team配得上这场胜利。”

当天稍早举行的季军争夺战中，Club Holcattes迎战FC OLYMPIC PHYGITAL。

双方在数字阶段均未取得进球，将胜负悬念带入现实足球场。经过持续攻防，FC OLYMPIC PHYGITAL在上半场结束前打破僵局。

此后Club Holcattes不断加强进攻，并在最后阶段启用守门员参与进攻，但始终未能扳平比分。FC OLYMPIC PHYGITAL最终以1:0取胜，获得季军及5万美元奖金。排名第四的Club Holcattes获得4万美元。

Club Holcattes选手Luis Daniel Rosales表示：“我们的目标原本要高得多，但一些关键失误让我们付出了沉重代价，最终只获得第四名。这样的结果让人不好受，但我们会继续为下一次比赛努力，以更强的动力继续提高自己，无论是在体能还是数字竞技方面都变得更好。”

Bigetron by Vitality击败不败ONIC 首夺国际赛事冠军

同日，在阿斯塔纳扎赫瑟勒克·乌什克姆皮罗夫武术宫举行的MLBB项目决赛中，Bigetron by Vitality以3:1战胜此前保持全胜的ONIC，夺得冠军。

这是Bigetron by Vitality队史首个国际赛事冠军。

ONIC在此前六天比赛中一路保持强势，在进入决赛前甚至没有输掉任何一局。然而在冠军争夺战中，他们的不败纪录最终被Bigetron by Vitality终结。

决赛首局，ONIC率先建立优势，但Bigetron by Vitality完成反击，赢下首局，也让ONIC遭遇本届赛事首场单局失利。

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随后ONIC扳回一局，将大比分追至1:1。但Bigetron by Vitality连续拿下第三和第四局，最终以3:1结束系列赛并锁定冠军，同时获得31.5万美元冠军奖金。

决定胜负的最后一局中，Eman“Emann”Sangco表现突出，取得6次击杀、6次助攻且保持零阵亡。

赛后，Emann表示：“我非常高兴，因为这是我们Bigetron获得的第一个国际冠军。我们非常了解ONIC，也知道他们的打法，但他们此前击败了这里遇到的所有队伍，所以我们很清楚他们有多强。今天，我认为我们是表现更好的一支队伍。我要感谢ONIC为我们带来了一场精彩的较量，也感谢所有来到现场支持我们的粉丝。”

虽然未能夺冠，但ONIC在本届赛事中的整体表现依然突出，在进入决赛之前保持了连续六天未输一局的纪录。

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季军战中，Aurora Gaming以2:0击败Selangor Red Giants，获得第三名。

小组赛阶段曾负于Selangor Red Giants的Aurora Gaming在季军战中完成复仇。首局比赛，他们不到15分钟便掌控局势，其中Sidar“Tienzy”Menteşe拿下10次击杀、1次助攻，仅阵亡1次。

第二局，Aurora Gaming延续优势，在第13分钟通过一次团灭彻底锁定比赛走势，并最终以2:0结束系列赛。

Aurora Gaming选手Lukasz“Pagu”Bigus表示：“小组赛输给SRG以后，我们重新分析了问题所在，调整了阵容选择，最终在季军战中以2:0击败他们。我们从第一次交手中吸取了经验，做出了正确调整，也在今天证明了自己的进步。整个赛事期间我们得到了很多支持，所以我要感谢所有支持Aurora的粉丝。”

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本届MLBB项目共有16支国际俱乐部参赛，围绕总额90万美元的奖金池展开角逐。赛事从The Hood电竞馆举行的小组赛一路延续至扎赫瑟勒克·乌什克姆皮罗夫武术宫的淘汰赛阶段。

八大项目冠军全部揭晓

随着虚实融合足球和MLBB决赛结束，“未来运动会—2026”全部8个项目冠军正式产生。

八大项目冠军分别为：

虚实融合足球UFL：NS Team

虚实融合篮球：Wilders

虚实融合射击CS2：Team KZ

虚实融合舞蹈：Franco Vitali

虚实融合格斗：Archangel Michael

MOBA PC《Dota 2》：PlayTime

MOBA Mobile《MLBB》：Bigetron by Vitality

Battle Royale《PUBG: Battlegrounds》：17 Gaming

其中，哈萨克斯坦战队Team KZ在虚实融合射击CS2项目中夺得冠军。

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赛事组织方表示，本届未来运动会赛事内容通过全球150多个国家和地区的289家媒体及传播平台，以20多种语言进行传播，相关内容在全球获得数亿次观看。

从比赛场到城市：赛事留下的不只是冠军

如果用数字回顾本届赛事，共有4个比赛场馆投入使用，现场配备528台游戏设备和500多个专业竞赛工位，8个竞赛项目覆盖数字竞技与实体体育两大领域。此外，约800名志愿者参与赛事服务和保障工作。

这些数字背后，是一套覆盖赛事组织、数字基础设施、广播电视转播、技术维护、工程保障、物流运输和安全管理等多个环节的综合运行体系。

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“未来运动会—2026”的举办，也使哈萨克斯坦获得了一次集中检验大型国际赛事组织能力的机会。传统体育、电子竞技和现代数字技术在同一赛事平台上运行，对比赛场馆、技术设备、网络系统、转播体系以及赛事协调能力提出了不同于传统体育比赛的要求。

通过本届赛事，哈萨克斯坦相关团队在电子竞技、信息技术、电视转播、工程技术、物流、安全保障以及大型体育赛事组织等领域进一步积累了实际经验。

赛事带来的影响也延伸至赛场之外。

来自不同国家和地区的运动员、俱乐部、球迷及行业人士在赛事期间来到阿斯塔纳，在参与比赛和观赛的同时，也接触到了哈萨克斯坦的历史、文化和城市生活。大型国际赛事所带来的人员流动和国际关注，也为阿斯塔纳展示城市形象以及提升哈萨克斯坦旅游吸引力提供了新的窗口。

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对于哈萨克斯坦而言，赛事结束后真正能够长期保留下来的，并不仅是比赛结果。

主办方指出，通过本届未来运动会形成的专业人才队伍、赛事运营团队、技术解决方案以及大型国际活动组织经验，都有望继续服务于今后的体育、数字产业及国际赛事项目。

从这一意义上看，“未来运动会—2026”的成果不仅体现在8个项目冠军的诞生和12天比赛本身，也体现在赛事过程中积累下来的人才、技术和组织经验。

随着最后一场比赛结束，阿斯塔纳的赛场已经恢复平静，但本届未来运动会所形成的赛事经验和数实融合体育实践，也为哈萨克斯坦继续参与和承办新型国际体育项目留下了新的基础。