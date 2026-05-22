融合电竞与传统体育 阿斯塔纳“未来运动会2026”启动售票

赛事将于2026年7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行。这项国际赛事采用“Phygital Sport（融合现实与数字技术的运动）”模式，将传统体育与数字科技、电子竞技元素结合。

主办方预计，将有来自50多个国家的800余名运动员参赛，选手将以国际俱乐部队伍形式展开角逐。

本届赛事将涵盖Phygital足球、Phygital篮球、大逃杀（Battle Royale）、Phygital射击、Phygital舞蹈、MOBA（PC与Mobile）以及Phygital格斗等多个项目，这些项目均融合了电子竞技与传统体育元素。

根据主办方及IPSOS国际调查数据，“未来运动会2025”曾引发广泛国际关注。赛事直播累计播放量超过4.61亿次，覆盖全球超过1.37亿独立观众，并在多家国际主流媒体平台进行直播。

主办方表示，“未来运动会2026”不仅是一项体育赛事，也是一项融合体育、科技与数字产业的国际生态项目。

哈萨克斯坦旅游和体育部指出，该赛事落地阿斯塔纳，符合哈方推动体育产业发展、引入创新型体育项目及扩大国际体育合作的方向。

据介绍，本次赛事门票数量有限，已售门票不予退换。“未来运动会2026”也被视为阿斯塔纳2026年夏季最重要的国际体育活动之一。

【编译：达娜】