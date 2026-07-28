未来运动会：预计两万名游客将访问哈萨克斯坦

（哈萨克国际通讯社讯）“未来运动会-2026”（Games of the Future 2026，GOTF 2026）将于7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行。赛事组织者达吾然·铁米尔汗诺夫在丝路电视台的“今日直播”节目中谈到了比赛的特色和今年的创新之处。

据他介绍，本届赛事的主要特点是采用数字化形式，将传统体育与数字世界相结合。

- 参赛者首先在电脑、游戏机或虚拟现实环境中进行虚拟比赛，然后再到真实的场地（例如迷你足球场或拳击台）进行实战。预计将有来自50多个国家的800多名选手参加本次锦标赛，其中包括Team Spirit、Team Falcons、T1、Xtreme Gaming和Vici Gaming等世界知名战队。比赛将涵盖8个体育项目。举办这样一场国际赛事将有助于提升哈萨克斯坦的旅游潜力。我们预计将有超过2万名游客前来哈萨克斯坦。-他说。

达吾然·铁米尔汗诺夫表示，这项国际赛事可通过网络在全球各地观看。此外，比赛将在阿斯塔纳的四个场馆举行。

- 超过30亿观众可在线观看。此外，阿斯塔纳也有许多感兴趣的观众。门票现已开售，价格从4000坚戈到10000坚戈不等。比赛日程可在官方网站上查看。比赛将在4个场馆举行。值得一提的是，指尖陀螺运动目前在我国发展迅速。今年，将有11支哈萨克斯坦队伍代表国家参加本次锦标赛。-他说。

据悉，今年锦标赛的总奖金池超过450万美元。